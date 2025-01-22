İran'da askeri uçak düştü: 2 pilot yaralı

Düşen uçağın modeli McDonnell Douglas F-4 Phantom II.
İran'ın batısında yer alan Hemedan'da Phantom askeri uçak düştü. Uçakta bulunan 2 pilot, kazadan yaralı olarak kurtulmayı başardı.
İran'ın Hemedan eyaletinde askeri uçağın düştüğü ve 2 pilotun yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.
Kaza nedeni araştırılıyor
Kaza nedeni araştırılıyor
Hemedan Vali Yardımcısı Hamza Emrayi, İran'ın Hemedan eyaletine bağlı Kebuderaheng ilçesinde askeri uçağın düştüğünü ve uçaktaki 2 pilotun yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı. Emrayi, kazanın nedeninin araştırıldığını ve gerekli açıklamaların daha sonra yapılacağını belirtti.
Ülkenin batısında düşen McDonnell Douglas F-4 Phantom II uçağının üretimine 1958 yılında başlanmıştı.
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