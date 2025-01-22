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İran'da askeri uçak düştü: 2 pilot yaralı

İran'da askeri uçak düştü: 2 pilot yaralı

13:5122/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
DHA
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Düşen uçağın modeli McDonnell Douglas F-4 Phantom II.
Düşen uçağın modeli McDonnell Douglas F-4 Phantom II.

İran'ın batısında yer alan Hemedan'da Phantom askeri uçak düştü. Uçakta bulunan 2 pilot, kazadan yaralı olarak kurtulmayı başardı.

İran'ın Hemedan eyaletinde askeri uçağın düştüğü ve 2 pilotun yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.

Kaza nedeni araştırılıyor

Hemedan Vali Yardımcısı Hamza Emrayi, İran'ın Hemedan eyaletine bağlı Kebuderaheng ilçesinde askeri uçağın düştüğünü ve uçaktaki 2 pilotun yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı. Emrayi, kazanın nedeninin araştırıldığını ve gerekli açıklamaların daha sonra yapılacağını belirtti.


Ülkenin batısında düşen McDonnell Douglas F-4 Phantom II uçağının üretimine 1958 yılında başlanmıştı.

#İran
#F-4E Phantom uçağı
#Hemedan
#Askeri Uçak

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