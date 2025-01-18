Şam'a uçak seferleri 23 Ocak'ta başlıyor

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "23 Ocak'ta başlayacak Şam seferleri de Esed'in devrilmesiyle Suriye'de yeni bir dönemin başladığının en büyük göstergesi olmuştur. Bildiğiniz üzere Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından ilk günden itibaren aksiyon alarak yetkili ekiplerimizi Halep ve Şam Havaalanlarına mevcut durumu ve eksiklikleri inceleyip tespit etmeleri amacıyla görevlendirdik. Ekiplerimiz gerekli raporlamaları yaptılar. Suriye'de emniyet ve hava seyrüsefere ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerekli uzmanlık ve destekleri sağlıyoruz. Aynı şekilde Türk Hava Yolları'nın (THY) da Şam'a bir heyet göndererek gerekli incelemeleri yaptığını ifade etmek isterim. Haftada 3 frekans olarak planladığımız THY'nin Şam seferleri Suriye'de istikrarın tesisi, geçiş sürecinin tamamlanması ve tüm Suriyelileri kucaklayan bir sistemin inşası için çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır." ifadelerini kullandı.