Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Şam'a uçak seferleri 23 Ocak'ta başlıyor

Şam'a uçak seferleri 23 Ocak'ta başlıyor

Semih Kara
Semih Kara
10:2318/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Seferlerin 23 Ocak'ta başlayacağı açıklandı.
Seferlerin 23 Ocak'ta başlayacağı açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Şam uçak seferleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, Şam'a yapılacak ilk uçuşun 23 Ocak'ta başlayacağını açıkladı.

Haftada 3 sefer yapılacak

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "23 Ocak'ta başlayacak Şam seferleri de Esed'in devrilmesiyle Suriye'de yeni bir dönemin başladığının en büyük göstergesi olmuştur. Bildiğiniz üzere Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından ilk günden itibaren aksiyon alarak yetkili ekiplerimizi Halep ve Şam Havaalanlarına mevcut durumu ve eksiklikleri inceleyip tespit etmeleri amacıyla görevlendirdik. Ekiplerimiz gerekli raporlamaları yaptılar. Suriye'de emniyet ve hava seyrüsefere ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerekli uzmanlık ve destekleri sağlıyoruz. Aynı şekilde Türk Hava Yolları'nın (THY) da Şam'a bir heyet göndererek gerekli incelemeleri yaptığını ifade etmek isterim. Haftada 3 frekans olarak planladığımız THY'nin Şam seferleri Suriye'de istikrarın tesisi, geçiş sürecinin tamamlanması ve tüm Suriyelileri kucaklayan bir sistemin inşası için çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır." ifadelerini kullandı.


#Şam
#Uçak seferleri
#Türk Hava Yolları (THY)
#Abdulkadir Uraloğlu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye müjde gece 12'de duyuruldu! 1.226 TL seyyanen ek yatacak: 14.469 TL taban maaş alan SSK, Bağ-Kur, 4C'liye...