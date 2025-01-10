İHH'nın Şam Ofisi faaliyete başladı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’deki faaliyetlerini daha etkin ve geniş bir alanda sürdürebilmek için Şam Ofisi’ni faaliyete geçirdiğini duyurdu. Açıklamada, 8 Aralık 2024 tarihi itibarıyla başlayan yeni dönemde, insani yardım, insan hakları ve insani diplomasi alanlarındaki çalışmaların daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için Şam Ofisi’nin açıldığı ifade edildi.
İHH tarafından yapılan resmi açıklamada, vakfın 2011 yılından bu yana Suriye’de din, dil, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin yürüttüğü insani yardım faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 8 Aralık 2024 tarihi itibarıyla başlayan yeni dönemde, insani yardım, insan hakları ve insani diplomasi alanlarındaki çalışmaların daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için Şam Ofisi’nin açıldığı ifade edildi.
Yeni ofisin, Suriye halkı başta olmak üzere bölge genelinde barış ve refahın artmasına katkı sunması temennisiyle yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- “Bölgede yıllardır süren insani kriz karşısında, mazlumlara ulaşma ve temel haklarını savunma görevimizi daha güçlü bir şekilde yerine getirme azmindeyiz. Şam Ofisi, sahadaki yardım faaliyetlerimizin koordinasyonunu güçlendirecek, insani diplomasi çalışmalarımızı daha da genişletecek ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmamıza olanak tanıyacaktır.”
Yardım faaliyetlerinin kapasitesinin artırılması hedefleniyor
İHH’nın Suriye’de yürüttüğü faaliyetler arasında barınma, gıda, sağlık, eğitim ve sosyal destek projeleri yer alıyor. Şam Ofisi’nin, özellikle yeniden inşa sürecine yönelik projelerin kapsamını genişletmesi bekleniyor.
İHH yetkilileri, yeni ofisin aynı zamanda bölgedeki diğer sivil toplum kuruluşları ve uluslararası yardım organizasyonlarıyla işbirliğini artıracağını ifade ederek, Suriye’nin geleceği için dayanışma çağrısında bulundu.
Şam Ofisi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte, vakfın bölgedeki yardım faaliyetlerini daha geniş bir coğrafyada, daha yüksek bir kapasiteyle yürütmesi hedefleniyor.