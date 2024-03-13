İran'da "Çarşamba Suri" kutlamaları: 14 ölü 3 bin 253 yaralı var

İsrail katliamları sürerken ateşkes konusunda da birçok görüşme yapıldı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, İsrail ve Hamas arasındaki müzakereler doğrudan yapılmıyor. En son Paris’te arabulucu ülkeler iki tarafın taleplerini alıp süreci yürüttü. Mısır ve Katar’daki müzakerelerde taraflar farklı otellerdeydi. Bunun nedeni Hamas’ın İsrail ile yüz yüze görüşmek istememesi. Türkiye ise İsrail’in itirazına karşın garantör olarak sürecin içinde bulunuyor.