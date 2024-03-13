Hamas yüz yüze müzakere istemiyor

Terör devleti İsrail’in havadan, denizden ve karadan sivilleri bombalamaya devam ederken, özellikle insani yardımlar konusunda görüşmeler sürüyor. Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda Hamas ile işgalci İsrail arasında ablukanın kaldırılması ve insani koşulların sağlanabilmesi için şu ana kadar birçok görüşme yapıldı. Bu müzakerelerde, heyetler doğrudan aynı masada bulunmuyor. Her iki heyette farklı otellerde, farklı odalarda kendi taleplerini ve önerilerini arabulucu ülkelerin heyetlerine ileterek, süreci ilerletiyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, şu anki müzakereler geçmişte yapılan bütün müzakerelerden daha çetin geçiyor.

2011 BENZERİ UYGULAMA

Geçtiğimiz ay Paris'te benzer bir görüşme yapıldı. İsrail ile Hamas yetkilileri görüşmeleri doğduran değil dolaylı olarak gerçekleştirdi. Arabuluculuk yapan ülkeler, her iki tarafla da görüşmeler yaparak tarafların taleplerini ve önerilerini alarak, müzakere sürecini yürüttü. Mısır ve Katar’daki müzakerelerde de İsrail heyeti ile Hamas heyeti ayrı otellerde görüşmelere katıldı. Hamas yetkilileri yüz yüze görüşme talebini reddederek, süreci arabulucularla sürdürmek istiyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen müzakereler geçmişte yapılan tüm müzakerelerden daha farklı. 2011 yılında gerçekleştirilen esir takası müzakereleri şu anki müzakereleri anımsatıyor.

YOĞUN VE ÇETİN GEÇİYOR

Bu müzakere sürecinde sadece işgalci İsrail’in dayatmaya çalıştığı gibi bir müzakere süreci yürütülmüyor. Hamas'ın talepleri de bu müzakereleri şekillendiriyor. Müzakereler daha yoğun ve kısa sürede yapıldığı için oldukça çetin geçmekte. Fransa’nın başkenti Paris’te "1. Paris toplantısı" gerçekleştirildi. Paris toplantısında Hamas'ı temsil eden bir heyet bulunmuyordu. ABD ve İsrail’in teklifleri Katar aracılığıyla Hamas’a iletildi. Geçici ateşkesin sağlanması ve esirlerin alınmasına yönelik Filistin lehine net şartlardan bahsedilmeden ABD’nin de desteğiyle İsrail'in şartları öne sürüldü ve bu teklif Hamas tarafından reddedildi.

KARA PROPAGANDA YAPILIYOR

Paris görüşmeleri için Hamas yetkilileri, yaklaşık 10 günlük sürede Filistin’deki bütün gruplarla görüşmeler yaptı. Hamas üç aşamalı teklif üzerinde ısrarcı oldu. Hamas, Gazze içindeki işgalcilerin geri çekilmesi ve Gazzeli Filistinliler yerinden edildikleri evlerine geri gönderilme (güneyden kuzeye geri dönüş) ve insani yardımların Gazze'ye geçişlerine müsaade edilmesini talep etti. Bu teklif ABD tarafından olumlu olarak karşılanırken, Netanyahu hükümeti karşı çıkıyor. Netanyahu hükümeti müzakerelerle ilgili kara propaganda yürüyor. Bunu medyaya servis ettiği yalan haberlerle gerçekleştiriyor.

İSRAİL TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜNÜ ENGELLİYOR

Paris’teki görüşmelerde müzakereler neticeye kavuşamadı. Geçtiğimiz günlerde Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleşen görüşmelerde Hamas’ın üç aşamalı teklif üzerinde durduğu ve bütün bunlara ek olarak aralarında Türkiye ve Rusya’nın da bulunduğu garantörlük görevi yapacak 5 ülke seçildi. İşgalci İsrail ve ABD garantör ülke olarak Türkiye’nin bulunmasını kesinlikle kabul etmiyor. Türkiye’nin garantör ülke olması müzakereler bağlamında direniş için çok büyük etkiler oluşturacağının İsrail farkında. Bundan dolayı Türkiye’nin ve Rusya’nın garantörlüğünü engellemek için perde arkasında çok ciddi oyunlar çeviriyor. Fakat Hamas’ın ısrarı üzerine Türkiye garantör ülke olarak sürecin içinde.











