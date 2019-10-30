İran'da fakirlik artıyor: ABD'nin ekonomik yaptırımları neden oldu

İran'daki İmam Humeyni Yardım Kuruluşu Genel Müdürü Muhsin Mesudiyan Rad, ülkede yoksulluğun endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Mesudiyan Rad, "Fakirliğin artışıyla ilgili istatistiki rakamlar endişe verici hale geldi. Fakirlik, toplumun yaşlanması, sınıf farkının artması gibi ciddi sosyal sorunlarla karşı karşıyayız" dedi.

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Fakirlikle mücadele konusunda uzman kişilerin görevlendirilmemesinin sorunu daha da karmaşık hale getirdiğine işaret eden Mesudiyan Rad, fakirlik görmemiş uzmanların da sorunun çözümüne katkı sunmakta yetersiz olduklarını ifade etti.

Yüzde 16'sı fakirlik sınırında

Mesudiyan Rad konuşmasında sözünü ettiği istatistiki rakamlar hakkında bilgi vermedi.

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İran Meclisi Araştırma Merkezi tarafından mayıs ayında yayımlanan raporda, İran halkının yüzde 23 ila 40'ının fakirlik, yüzde 16'sının da mutlak fakirlik sınırı altında yaşadığı belirtilmişti.

Yönetim sorunlarının yanında geçen yıl ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle uygulanan ekonomik yaptırımlar, İran'da işsizlik ve hayat pahalılığının artmasına neden oldu.