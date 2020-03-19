Dünya İranda korkutan rakam Koronavirüsten 10 dakikada bir kişi ölüyor
KORONAVİRÜS

​İran'da koronavirüsten 10 dakikada bir kişi ölüyor - İran'da koronavirüste son durum

İran'da korkutan rakam: Koronavirüsten 10 dakikada bir kişi ölüyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkesinde her 10 dakikada bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının bin 135'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 17 bin 361 olduğunu açıklamıştı.

Haber Merkezi AA
İran'da dün itibarıyla koronavirüsten bin 135 hayatını kaybetti.
İran'da dün itibarıyla koronavirüsten bin 135 hayatını kaybetti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'da her 10 dakikada bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir saatte yaklaşık 50 kişi koronavirüse yakalanıyor" ifadesini kullandı.

Cihanpur, vatandaşlarını, Nevruz tatilinde yolculuk yapmamaları ve ziyaret etmemeleri konusunda uyardı.

Kadın doktor koronavirüsten öldü

Başkent Tahran'da Şuhedayi Pakdeşt Hastanesi doktorlarından Şirin Ruhanirad, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonunda Ruhanirad'ın koronavirüs tedavisi gördüğü, bir kolunda serum olduğu halde hastaları muayene ettiği görüntülerini yayınlandı.

Ruhanirad, son röportajında, "Personel yoğun bir şekilde çalışıyor. Yerime doktor ayarlanamadı" diyerek çalışmak zorunda olduğunu söylüyor.

İran'da Kovid-19'un ortaya çıkmasından bu yana 10 doktor ve 4 hemşire salgında hayatını kaybetti.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının bin 135'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 17 bin 361 olduğunu açıklamıştı.

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