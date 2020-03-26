İran'da koronavirüs ile ilgili kontrol altına alınmasını öngören tarihi açıkladı

Kovid-19 teşhisi konulanlardan 10 bin 457 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınının kısıtlamaların uygulanması ve halkın kurallara riayet etmesi halinde "mayıs ayı başında kontrol altına alınacağını" söyledi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Cihanpur, salgının 3 Nisan'a kadar kontrol altına alınmasının çok zor olduğunu söyledi.

Epidemiyoloji komitesinin salgının gidişatı hakkında 3 senaryo hazırladığını aktaran Cihanpur, en iyimser tahminle salgının nisan ortalarında zirve noktasına ulaşacağını bunun ardından kontrol altına alınacağını belirtti.

En kötü senaryo olarak söz etti

Cihanpur, salgının mayıs ayının ortalarında zirve noktasına ulaşması ihtimalinden ise en kötü senaryo olarak söz etti.

Salgının kontrolü için halkın yetkililerin açıkladığı kurallara riayet etmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Cihanpur, şöyle devam etti:

"Halkın yüksek katılımı ve kısıtlamaların uygulanmasıyla bu durum (salgının zirve noktaya ulaşması) ferverdin ayının sonuna (19 Nisan) kadar gerçekleşecek. Bunun ardından da mayıs başında hastalığın kontrol altına alınması ve ortadan kaldırılması sürecine gireceğiz."

İran'da virüse yakalananların sayısı 29 bini aşarken can kaybı 2 bin 234'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 10 bin 457 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

FOTOĞRAF 16 Fotoğraf: AA Fotoğraf: AA Fotoğraf: AA Fotoğraf: AA Fotoğraf: AA Fotoğraf: AA Fotoğraf: AA Fotoğraf: AA Fotoğraf: AA Fotoğraf: AA Fotoğraf: AA Fotoğraf: AA Fotoğraf: AA Fotoğraf: AA Fotoğraf: AA Fotoğraf: AA İran biyolojik savunma tatbikatı başlattı İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülke genelinde 3 bin noktada 3 gün sürecek biyolojik savunma tatbikatı başlattı. Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu ile koordinasyon halinde ülke genelinde sürecek tatbikat kapsamında, başkent Tahran'daki 100 noktada gerçekleştirilecek dezenfeksiyon işlemlerine başladı.

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Ne olmuştu?

Salgınla mücadele kapsamında halka seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı getirilmişti.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de iptal edilmişti. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılandığı market, manavlar ve eczanelerin dışındaki alışveriş noktaları da 3 Nisan'a kadar kapatılmıştı.

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