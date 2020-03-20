Dünya İranda koronavirüs kabusu büyüyor Ölü sayısı 1433e yükseldi
KORONAVİRÜS

İran'da koronavirüs kabusu büyüyor: Ölü sayısı 1433'e yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı bin 433'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 149 artarak 1433'e yükseldi.

  • İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte ülke genelinde virüs nedeniyle 149 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Böylece toplam can kaybının bin 433'e çıktığını aktaran Reisi, vaka sayısının da bin 237 artarak salgının başladığı günden bu yana 19 bin 644'e ulaştığını ifade etti.

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 246 bini geçti
DÜNYA
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 246 bini geçti

6 bin 745 kişi iyileşerek taburcu edildi

Reisi, şu ana kadar virüs nedeniyle tedavi gören 6 bin 745 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi.

İtalya ve Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 10 bini aştı
DÜNYA
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 10 bini aştı

Salgınla mücadele kapsamında, büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de iptal edilmişti.

İran'da koronavirüs tedbirlerinde son nokta: Kağıt paralar kaynatılarak dezenfekte ediliyor
OYNAT 00:28
İran'da koronavirüs tedbirlerinde son nokta: Kağıt paralar kaynatılarak dezenfekte ediliyor
Koronavirüs'ün, Çin ve İtalya'dan sonra en fazla can aldığı ülke olan İran'da tedbirler en üst düzeye çıkarıldı. Halk kağıt paraları dahi dezenfekte amaçlı çeşitli ilaçlarla beraber kaynatıyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde tencere içerisindeki kaynatılan paralar yer alıyor.


Sınavlar ertelendi

Sınavlar ertelendi

​Bakan Selçuk iki sınavın daha ertelendiğini duyurdu.
Koronavirüse karşı ücretsiz çalışırız

Koronavirüse karşı ücretsiz çalışırız

​İBB'nin işten çıkardığı 8 sağlıkçıdan devlete açık çağrı.
Sosyal izolasyon hayatı internete taşıdı

Sosyal izolasyon hayatı
internete taşıdı

Online ders, spor, konser, safari, hatta cenazeler dahi revaçta.
Ölü sayısı bini geçti

Ölü sayısı bini geçti

​İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı hızla artıyor.
ABD'de salgına karşı askeri darbe planı

ABD'de salgına karşı askeri darbe planı

Pentagon, koronavirüse karşı nükleer savaş planına geçiyor​.
Aile hekimlerinden sıkı takip

Aile hekimlerinden sıkı takip

​Yurt dışından gelenleri 14 gün boyunca tek tek arayıp...
Af için son viraj

Af için son viraj

​İnfaz yasası için kritik düzenleme tamamlanmak üzere.
Şehidin cenazesinde dikkat çeken detay

Şehidin cenazesinde dikkat çeken detay

Törene katılanlara tek tek dağıtıldı.
Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

50 bölümlük “Bilim Bakalım" filmleri yayınlanıyor.
İlk o duyurmuştu

İlk o duyurmuştu

​Doktor Li'ye soruşturma başlatan yetkililer özür diledi.
İnsanlıktan çıktılar

İnsanlıktan çıktılar

​Yunan askeri şimdi de sığınmacıları kör ediyor.
18.00'den<br>sonra hesapta

18.00'den
sonra hesapta

​Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde.
İhtiyaç sahiplerine<br>2 milyar TL

İhtiyaç sahiplerine
2 milyar TL

​Yardım parası mart ayı sonuna kadar dağıtılmış olacak.
20'ye yakın<br>AVM kapısını kapattı

20'ye yakın
AVM kapısını kapattı

​Erdoğan'ın uyarısı ile bir bir harekete geçiyorlar.
Böylesi<br>görülmemişti

Böylesi
görülmemişti

Bir ilçe hariç hava kirliliği büyük oranda düştü.
Koronavirüs tedavisinde umut ışığı

Koronavirüs tedavisinde umut ışığı

​79 yaşındaki hasta Remdesivir ile tedavi edildi.
Bu da oldu

Bu da oldu

​Avustralya'da tuvalet kağıdı kavgasına polis el koydu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.