İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 158 artarak 3 bin 452’ye yükseldi İran’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 158 artarak 3 bin 452’ye yükseldi. Vaka sayısı ise 2 bin 560 artarak 55 bin 743’e yükseldi.

Haber Merkezi 04 Nisan 2020, 12:59 Son Güncelleme: 04 Nisan 2020, 13:05 İHA