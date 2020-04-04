Dünya İranda koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 158 artarak 3 bin 452ye yükseldi
KORONAVİRÜS

İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 158 artarak 3 bin 452’ye yükseldi

İran’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 158 artarak 3 bin 452’ye yükseldi. Vaka sayısı ise 2 bin 560 artarak 55 bin 743’e yükseldi.

Haber Merkezi İHA
İran'da koronavirüs salgını
İran'da koronavirüs salgını

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına ilişkin can kaybı artıyor. İran'da, son 24 saatte 158 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 452’ye yükseldi.

Ülkede bugün itibariyle koronavirüsten hayatını kaybedenler salgının ana merkezi olan Çin’i aştı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 560 kişide koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 55 bin 743’e çıktığını duyurdu.

  • Bugüne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 19 bin 736 kişi olarak bildirildi.

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