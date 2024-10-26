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İran'da uçuşlar yeniden başladı

İran'da uçuşlar yeniden başladı

11:0326/10/2024, Cumartesi
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İran, İsrail'in saldırısının ardından askıya alınan uçuşların yerel saatle 09.00 itibarıyla yeniden başladığını açıkladı. Ülke genelindeki hava trafiği, alınan güvenlik önlemlerinin ardından normale döndü.

İran, ülke genelinde uçuşların yerel saatle 09.00 itibarıyla yeniden başladığını duyurdu.


Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, İsrail'in saldırısı sonrası ülke genelinde ikinci bir duyuruya kadar askıya alınan uçuşların, saat 09.00 itibarıyla yeniden başladığını açıkladı.


İsrail'in İran'a saldırısı

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırılarında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.


İran medyası, İsrail'in, Tahran'ın batısı ve güneybatısında bazı askeri üsleri hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusu da İran'da askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.


Saldırılardan birkaç saat sonra Tahran'da şiddetli patlama sesleri yeniden duyuldu. İran devlet televizyonu, seslerin Tahran'ın doğusundan geldiğini, İsrail'in saldırısına karşı hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerden kaynaklandığını ve askeri tesislerin "isabet almadığını" bildirdi.


Saldırıların ardından İran, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattığını bildirdi.


İran Acil Durum Merkezi, saldırılarda herhangi bir yaralı bilgisinin olmadığını kaydetti.


İsrail ordusu, İran'da bazı askeri tesislere düzenlediklerini saldırının "başarıyla tamamlandığını" açıkladı.




#İran
#İsrail
#uçuş

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