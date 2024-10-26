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İsrail'de büyük panik! Alarma geçtiler: İşin aslı sonradan ortaya çıktı

İsrail'de büyük panik! Alarma geçtiler: İşin aslı sonradan ortaya çıktı

10:5426/10/2024, Cumartesi
AA
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İsrail'in kuzeyinde deprem alarmları çaldı. İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait mühimmatların kontrollü patlatılması sırasında deprem alarmlarının 'yanlışlıkla' çaldığını açıkladı.

İsrail ordusu, kuzeyde Hayfa çevresi, Celil bölgesi ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde deprem uyarı alarmlarının Lübnan'da Hizbullah'a ait mühimmatlarının kontrollü patlatılması nedeniyle
"yanlışlıkla çaldığını"
duyurdu.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre,
"İsrail'in kuzeyinde duyulan patlama seslerinin Lübnan'da İsrail ordusunun faaliyetlerinden kaynaklandığı, bölgede herhangi bir güvenlik olayının olmadığı"
belirtildi.
İsrail'in kuzeyinde Hayfa çevresi, Celil bölgesi ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde deprem uyarı alarmlarının çalmasına ilişkin ordu kaynakları, bölgede çalan saldırı alarmlarıyla
"İsrail ordusu faaliyetleri"
arasındaki ilişkinin incelendiği belirtildi.
  • İsrail basınındaki haberlerde, İsrail Jeolojik Takip İdaresi, "ordunun Lübnan'da Hizbullah'a ait mühimmatları kontrollü biçimde patlatması sonucu meydana gelen güçlü infilak nedeniyle uyarı sisteminin bu patlamayı deprem olarak algıladığı ve uyarı alarmlarının harekete geçtiğini" duyurdu.

İsrail askerleri el ele tutuşup ağlayarak Hizbullah baskınından kaçtı

Lübnan’ın Keferkila köyünü işgal eden İsrail askerleri, Hizbullah silahlı güçlerinin baskınıyla neye uğradığını şaşırdı. Katil İsrail askerleri ağlayarak ve el ele tutuşarak bölgeden koşa koşa kaçtı. Bu görüntüler İsrail askerlerinin ağladığı ilk görüntüler değil. Yalnızca iki hafta önce Hizbullah’ın Lübnan’ın güneyindeki İsrail üssüne gerçekleştirdiği kamikaze İHA saldırısında da Siyonistler yere çöküp ağlamıştı. İzzeddin el-Kassam Tugayları da aynı şekilde Gazze’deki işgalcilere yönelik operasyonlarıyla İsrail’e büyük korku salmıştı. Son teknoloji tanklarda sıkışıp kalan İsrail askerlerinin, telsiz konuşmalarında ağlayarak “Ben ölmek istemiyorum” ifadeleriyle bağırdıkları görülmüştü.

#israil
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#Hizbullah

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