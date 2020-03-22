İran'da yaklaşık 33 milyon kişi sağlık taramasından geçirildi: 145 bin kişi ise karantina altında

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili bilgi verdi.

Sağlık çalışanlarının ülke genelinde yaklaşık 40 bin sağlık merkezinde 32 milyon 792 bin kişiyi sağlık taramasından geçirdiğini ve 36 milyon kişiyle temas kurduğunu aktaran Nemeki, bunlar arasından 145 bin kişinin hastanelerde ve evlerde karantina altına alındığını ifade etti.

FOTOĞRAF 24 Artan koronavirüs vakaları nedeniyle başkent Tahran'daki en büyük Alışveriş Merkezi İranmall'ın fuar alanı koronavirüs hastaları için tam teçhizatlı hizmet verecek. Ülkenin değişik şehirlerinde spor salonları da boşaltılıyor ve koronavirüs hastaları için hazır hale getiriliyor. İranmall Halkla İlişkiler Müdürü Murtaza Guruki, sosyal sorumluluk çerçevesinde AVM'nin 45 bin metrekarelik fuar alanını Sağlık Bakanlığının hizmetine sunduklarını ve burada 3 bin yataklı geçici hastane oluşturduklarını söyledi. Guruki, kurulum masrafları kendileri tarafından karşılanan geçici hastanenin Sağlık Bakanlığının yönetiminde yarından itibaren hizmet vermeye başlayacağını belirtti. İranmall Sağlık Birimi Müdürü Dr. Leyli Hüseyni de koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'nin kapalı olduğunu ve kurulan geçici hastanede her türlü ihtiyaca cevap verilebileceğini dile getirerek, Şu an tam teçhizatlı bin yatak hazırlanıyor. Bu sayı 3 bine çıkacak. Elektroşok, vantilatör, stream pompa ve her türlü hastalıkları gösteren monitörler hazır bulunduruldu. Normal bir hastanede olması gereken tüm donanım burada mevcut ifadelerini kullandı. Son verilere göre yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 1556 ve vaka sayısının 20 bin 610'a ulaştığı İran'da hükümet yetkilileri ABD yaptırımlarının bu salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını savunuyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüşmüş ve ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini dile getirmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD halkına hitaben yazdığı açık mektupta ülkesine yönelik yaptırımların son bulması için Washington yönetimine baskı yapılmasını istemişti. Ruhani, ABD yönetiminin uyguladığı yaptırımların ülkesinin Kovid-19'la mücadelesine engel olduğunu ve can kayıplarına yol açtığını belirterek ABD tarihine daha fazla kara sayfa eklenmesine izin vermeyin. ifadesini kullanmıştı. İran'da fuar ve spor salonları hastaneye dönüştürülüyor İran'daki hastaneler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülüyor.

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İran halkının yüzde 60'ı tavsiyelere uyarak dışarı çıkmadı

İlk günlere göre şimdi daha iyi bir durumda olduklarını ancak bunun seyahat yapılabileceği anlamına gelmediğini vurgulayan Nemeki, İran halkının yüzde 60’ının tavsiyelere uyarak evden çıkmadığını belirtti.

Nemeki, şu an itibarıyla duruma hakim olduklarını ve birçok eyaletteki hastanelerde boş yatakların da bulunduğunu sözlerine ekledi.

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