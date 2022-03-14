İran’dan Erbil’e 12 füze

Dünya, Rusya’nın Ukrayna’daki işgal girişimine odaklanmışken, İran’dan Ortadoğu’da üst üste gerilimi tırmandıracak adımlar gelmeye başladı. Dün sabaha karşı Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentine, ülke dışından olduğu kaydedilen füze saldırısı gerçekleşti.

ABD’nin Erbil başkonsolosluğunun çevresine 12 balistik füze atıldı. Füze saldırısından hemen sonra İran’ın Suudi Arabistan ile yapılacak 5. tur müzakerelerinden de çekildiği ilan edildi. Balistik füze saldırısını saatler sonra İran Devrim Muhafızları üstlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmadı. Irak Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Bağdat Büyükelçisi İreç Mescidi’yi bakanlığa çağırarak, saldırıdan dolayı nota verdi.

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DEVRİM MUHAFIZLARI ÜSTLENDİ

İran devlet medyasının aktardığına göre Devrim Muhafızları Ordusu füze saldırısını üstlendi. Devrim Muhafızları’nın yayınladığı yazılı mesajda, Erbil’deki İsrail’e ait “stratejik merkezin” hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, “İsrail saldırılarının tekrarlanması halinde sert etkili ve yıkıcı cevap verileceği” belirtildi.

HİZBULLAH’TAN AÇIKLAMA

İran destekli Lübnan Hizbullahı’na yakınlığıyla bilinen “Al Mayadeen” televizyonunda yayınlanan haberde, Erbil’deki saldırının hedefinin orada bulunan İsrail’e ait istihbarat ve güvenlik birimi olduğu ileri sürüldü. İran’a yakın Irak’taki Şii milislerin sıkça kullandığı sosyal medya hesapları ve İran medyası, 13 Nisan 2021’de de Irak’ın kuzeyindeki İsrail üssünün hedef alındığını iddia etmişti.

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İSRAİL ŞAM’I VURMUŞTU

İsrail savaş uçakları, geçen hafta içinde Şam’da İran Devrim Muhafızlarını hedef alan bir saldırı düzenlemişti. Saldırı sonucu iki Devrim Muhafızları askerinin hayatını kaybetmesinin ardından Tahran’dan İsrail’e gerekli cevabın verileceğini yönelik açıklamalar gelmişti. Erbil’i hedef alan saldırı bu açıklamalardan hemen sonra geldi.

RİYAD İLE GÖRÜŞMELER İPTAL

Füze saldırısından saatler sonra, İran’ın Çarşamba günü Bağdat’ta yapılacağı iddia edilen Suudi Arabistan ile beşinci tur görüşmelerini de askıya aldığı ilan edildi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi, Riyad ile müzakelerin dondurulduğunu belirtirken herhangi bir gerekçe açıklamadı. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 2016 yılında Tahran’daki Suudi Arabistan büyükelçiliğinin basılmasının ardından kesilmişti.

MÜZAKERELER ASKIYA ALINDI

Viyana’da bir yıldır devam eden İran ile nükleer müzakereler de çözüme çok yaklaşıldı açıklamalarının hemen ardından beklenmedik şekilde askıya alındı. Avusturya’nın başkenti Viyana’da sona gelindiği bildirilen İran nükleer görüşmelerine, “Rusya’nın müzakere dışı talepleri nedeniyle” ara verildiği bildirildi. Müzakereler, ABD ve Batılı ülkelerin, Rus petrol ve doğal gazına alternatif arayışlarının hızlandığı bir dönemde askıya alınması dikkatlerden kaçmadı.

Sadr: İran BM’ye şikâyet edilsin

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Devrim Muhafızları’nın füze saldırısını üstlenmesinin ardından, “İran’ın acilen Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayet edilmesi ve İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi’ye nota verilmesini” istedi. Öte yandan Mukteda Sadr ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani’nin telefonda görüşerek, İsrail’in kuzeydeki varlığı iddialarının araştırılması için komisyon kurulmasında mutabık kaldıkları aktarıldı.

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