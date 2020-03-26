Dünya İrandan güzel haber Koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
KORONAVİRÜS

İran'dan güzel haber: Koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi

İran'ın Kum kentinde 90 yaşındaki yeni tip koronavirüs hastası, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Haber Merkezi AA
Ülkede, can kaybı 2 bin kişiyi geçerken, vaka sayısı da 30 bine ulaştı.
Ülkede, can kaybı 2 bin kişiyi geçerken, vaka sayısı da 30 bine ulaştı.

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübünün (YJC) haberine göre, Kum Furkani Hastanesi'nde 11 günden bu yana Kovid-19 tedavisi gören 90 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu.

  • Bem Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Abbas Abaszade, 15 Mart Pazar günü, 91 yaşındaki Kovid-19 hastasının Bem Pasteur Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından iyileştiğini duyurmuştu.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse İran'ın tamamında etkili olmuştu.

Ülkede, can kaybı 2 bin kişiyi geçerken, vaka sayısı da 30 bine ulaştı.

ABD tecride uymayan iş yerlerini tehdit etti: Elektrik ve sularınızı keseriz
DÜNYA
ABD tecride uymayan iş yerlerini tehdit etti: Elektrik ve sularınızı keseriz

Azerbaycan'da koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı 3'e yükseldi
DÜNYA
Azerbaycan'da koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı 3'e yükseldi

Çin, Türkiye'ye 44 kolilik medikal malzeme gönderdi
GÜNDEM
Çin, Türkiye'ye 44 kolilik medikal malzeme gönderdi

Papa ile aynı konutta kalan rahipte koronavirüs tespit edildi
DÜNYA
Papa ile aynı konutta kalan rahipte koronavirüs tespit edildi
Abone Ol Google News
Cezasız kalmadı

Cezasız kalmadı

​Yaşlı adamı bağırarak azarlayan polis Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Türkiye farkı

Türkiye farkı

Ülkelerinin sahip çıkmadığı 3 turist grubu yurtlara yönlendirildi.
İspanya İtalya oluyor!

İspanya 'İtalya' oluyor!

Hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor.
Taksitler ertelendi

Taksitler ertelendi

​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müjdeyi verdi.
Bahar dönemi 'evde' bitecek!

Bahar dönemi 'evde' bitecek!

​YÖK Başkanı alınan kararları açıkladı.
'Salgının önüne <br>geçemezsek...'

'Salgının önüne
geçemezsek...'

Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi.
İbadethanelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

İbadethanelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

​Malatya BB Başkanı Selahattin Gürkan dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları hakkında konuştu.
Bu nasıl bir balık aşkı

Bu nasıl bir balık aşkı

​Bariyerlerin arkasında oltasıyla avlanırken yakalandı.

İtalya örneği korkutuyor

İtalya örneği korkutuyor

​Koronavirüsün görüldüğü iller açıklanabilir.
Tam 206 gün oldu

Tam 206 gün oldu

​Evlat nöbetinde ailelerin koronavirüse karşı en dikkat ettikleri kural.
Almanya'da Türkler sahaya iniyor

Almanya'da Türkler sahaya iniyor

​Merkel'e 'Birlikte güçlüyüz' yazılı mektup gönderildi.
Fahiş fiyat<br>artışına rekor ceza

Fahiş fiyat
artışına rekor ceza

​189 firmaya 9 milyon lira ceza kesildi.
Yarım<br>ücret ödenmeli

Yarım
ücret ödenmeli

Ücretsiz izne çıkarılanları sevindirecek detay.
Farkını ortaya koydu

Farkını ortaya koydu

Yıldızlar, koronavirüsle mücadele için bağış yaptı.
Kritik tarihi açıkladı

Kritik tarihi açıkladı

​Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirlere riayet edilirse...
Terörist sayılacaklar

Terörist sayılacaklar

​Kasten virüs yayanlar terörle mücadele kapsamında yargılanacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.