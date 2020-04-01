Dünya İrandan güzel haber Vaka sayısı düşüşe geçti
KORONAVİRÜS

İran'dan güzel haber: Vaka sayısı düşüşe geçti

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'dan ünler sonra güzel bir haber geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, virüsle mücadelede karantina önlemleri alan İranlılara teşekkür ederek, tüm eyaletlerde vakası sayısının düşüşe geçtiğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
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İran Cumhurbaşkanı Hasan ruhani bugün kabine toplantısında konuştu. Ülkede her yıl 1 Nisan tarihinin doğa günü olarak kutlandığını belirten Ruhani, toplum sağlığı için bu yıl doğa günü kutlamalarının olmayacağını söyledi. İranlılara alınan karantina önlemlerine uydukları için teşekkür eden Ruhani, ”Bugün ülke genelinde tüm eyaletlerde bu tehlikeli virüsün düşüş eğilimini görüyorsak bunun nedeni halkın desteğidir” ifadelerini kullandı.

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"Yol, doğru yol"

Hasan Ruhani, "Gördüğüm istatistiklerde virüsün yayılma hızı tüm eyaletlerde istisnasız düşüp eğilimi göstermektedir. Bu benim için sevindirici bir durum. Bu da demek oluyor ki doktorların, uzmanların ve halkın seçmiş olduğu yol doğru bir yoldu” dedi.

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"Tecrübelerden yararlandık"

Ruhani eyaletlerin çoğunda hastalığın pik seviyesinin mart ayının son günlerinde olduğunu söyleyerek, "İstatistiklere göre farklı eyaletler pik seviyesini geçmiş ve virüsün yayılma hızında düşüş başlamıştır.
Farklı ülkeler virüs ile mücadelede farklı yöntemler benimsiyor. İran’ın da bu ülkelerin tecrübelerinden yararlanıyor. Ancak hiçbir zaman kendimizi onların yol ve yöntemlerine esir etmedik. Virüsün başladığı ilk günden itibaren bazıları Çin’in uyguladığı karantina yöntemini bizimde uygulamamız gerektiğini söylediler. Vuhan kentinde uygulanan bu model karantina dünyada hiç kimse tarafından beğenilmedi ve hiçbir ülkede uygulanma” açıklamasında bulundu.

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Çin'in modelini beğenmedik


  • İran Cumhurbaşkanı Ruhani Çin modeli karantinanın uygulanmasını kabul etmediklerini ifade ederek, ”Biz Çin modelini uygulamadık. Bu model bazı Avrupa ülkelerinin ilk günlerde uygulamaya çalıştığı ancak yavaş yavaş terkettiği bir yöntem” dedi.
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