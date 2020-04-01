İran'dan güzel haber: Vaka sayısı düşüşe geçti

İran Cumhurbaşkanı Hasan ruhani bugün kabine toplantısında konuştu. Ülkede her yıl 1 Nisan tarihinin doğa günü olarak kutlandığını belirten Ruhani, toplum sağlığı için bu yıl doğa günü kutlamalarının olmayacağını söyledi. İranlılara alınan karantina önlemlerine uydukları için teşekkür eden Ruhani, ”Bugün ülke genelinde tüm eyaletlerde bu tehlikeli virüsün düşüş eğilimini görüyorsak bunun nedeni halkın desteğidir” ifadelerini kullandı.

DÜNYA İran Cumhurbaşkanı Ruhan: Koronavirüste pik seviyeye hazırız

"Yol, doğru yol"

Hasan Ruhani, "Gördüğüm istatistiklerde virüsün yayılma hızı tüm eyaletlerde istisnasız düşüp eğilimi göstermektedir. Bu benim için sevindirici bir durum. Bu da demek oluyor ki doktorların, uzmanların ve halkın seçmiş olduğu yol doğru bir yoldu” dedi.

DÜNYA İran'da bir garip olay: Korona testte değil röntgenden çıktı

"Tecrübelerden yararlandık"

Ruhani eyaletlerin çoğunda hastalığın pik seviyesinin mart ayının son günlerinde olduğunu söyleyerek, "İstatistiklere göre farklı eyaletler pik seviyesini geçmiş ve virüsün yayılma hızında düşüş başlamıştır.

Farklı ülkeler virüs ile mücadelede farklı yöntemler benimsiyor. İran’ın da bu ülkelerin tecrübelerinden yararlanıyor. Ancak hiçbir zaman kendimizi onların yol ve yöntemlerine esir etmedik. Virüsün başladığı ilk günden itibaren bazıları Çin’in uyguladığı karantina yöntemini bizimde uygulamamız gerektiğini söylediler. Vuhan kentinde uygulanan bu model karantina dünyada hiç kimse tarafından beğenilmedi ve hiçbir ülkede uygulanmadı” açıklamasında bulundu.

DÜNYA İran koronavirüs nedeniyle IMF’den yardım istedi

Çin'in modelini beğenmedik