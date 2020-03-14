İran'dan korkutan rakam: Bir günde 97 kişi daha öldü

Komşudan korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İran'da Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte virüs nedeniyle ülke genelinde 97 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu kapsamdan toplam can kaybının 611'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 1365 kişi artarak 12 bin 729'a ulaştığını ifade etti.

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İşler kontrolden çıktı

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Pasteur Enstitüsü Başkanı Ali Rıza Bigleri, İran'a 220 binden fazla Kovid-19 teşhis kiti bağışlandığını ve bunlardan 80 bininin şu ana kadar kullanıldığını belirtti. Ülke genelinde Kovid-19 testi için 50 laboratuvarın hizmet verdiğini aktaran Bigleri, laboratuvar sayısının 70'e çıkacağını kaydetti. Bigleri, günde ortalama 6 bin kişiye test yapıldığı ve kesin test sonuçlarının 48 saatte açıklandığı bilgisini paylaştı.

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Hayat durma noktasında

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı. Salgınla mücadele kapsamında, büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti.