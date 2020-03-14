Dünya İrandan korkutan rakam Bir günde 97 kişi daha öldü
KORONAVİRÜS

İran'dan korkutan rakam: Bir günde 97 kişi daha öldü

Koronavirüsün en yaygın görüldüğü üçüncü ülke olan İran'da bir günde 97 kişi daha hayatını kaybetti. Toplamda ölenlerin sayısı sayısı 611'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
İran'da bilanço ağırlaşıyor.
İran'da bilanço ağırlaşıyor.

Komşudan korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İran'da Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte virüs nedeniyle ülke genelinde 97 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu kapsamdan toplam can kaybının 611'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 1365 kişi artarak 12 bin 729'a ulaştığını ifade etti.

İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti: Vaka sayısı 10 bini geçti
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İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti: Vaka sayısı 10 bini geçti

İşler kontrolden çıktı

  • İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Pasteur Enstitüsü Başkanı Ali Rıza Bigleri, İran'a 220 binden fazla Kovid-19 teşhis kiti bağışlandığını ve bunlardan 80 bininin şu ana kadar kullanıldığını belirtti. Ülke genelinde Kovid-19 testi için 50 laboratuvarın hizmet verdiğini aktaran Bigleri, laboratuvar sayısının 70'e çıkacağını kaydetti. Bigleri, günde ortalama 6 bin kişiye test yapıldığı ve kesin test sonuçlarının 48 saatte açıklandığı bilgisini paylaştı.

İran 'ACİL' koduyla yardım talebinde bulundu: Virüs ayrım yapmıyor, insanoğlu da yapmamalı
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İran 'ACİL' koduyla yardım talebinde bulundu: Virüs ayrım yapmıyor, insanoğlu da yapmamalı

Hayat durma noktasında

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı. Salgınla mücadele kapsamında, büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti.
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Televizyon sunucusu Ece erken, evli olan sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun evinin önüne gelerek, çiftin otomobillerinin aynalarını kırdı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Benan Mahmutyazıcıoğlu, Erken'den şikayetçi oldu.
Asfa online öğretim ile eğitime ara vermiyor
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Asfa online öğretim ile eğitime ara vermiyor

Ülkemize covid 19 virüsünün girişi konusunda Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalar sonrasında gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı tatil kararına çevrildi. Olası bir tatil durumunda öğrencilerinin öğrenimlerine nasıl devam edeceği konusunda ise Asfa Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bayram Kum velilerine açıklama yaparak; MyAsfa sistemi üzerinden yapılan online eğitimlerin hafta içi programlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıkladı: Türkiye'de ilk, orta ve liseler 16 Mart itibari ile tatil 23 Mart'ta uzaktan eğitime geçiliyor
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıkladı: Türkiye'de ilk, orta ve liseler 16 Mart itibari ile tatil 23 Mart'ta uzaktan eğitime geçiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı sona erdi. Türkiye'nin koronavirüs tedbirlerinin masaya yatırıldığı ve 5 saat süren toplantıda Türkiye'de eğitime ara verilmesi kararı çıktı. İlk, orta ve liseler 16 Mart itibari ile tatil edilecek. 24 Mart'tan sonra uzaktan eğitime geçilecek. Üniversiteler de 16 Mart itibari ile 3 hafta tatil edildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, alınan kararla ara tatilin bir hafta öne alındığını kaydederek, "23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim yöntemiyle internet ve televizyon kanallarından öğrencilerimiz eğitim görecektir" ifadelerini kullandı. Üniversitelerin de 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edileceğini bildiren Kalın, "Bunun nasıl telafi edileceği konusunda YÖK'le koordineli bir şekilde tanzim edilecek. Üniversitelerde eğitim kaybı olmaması için gerekli tedbirler alınacak" dedi. Kalın, spor müsabakaların Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındığını da duyurdu.

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