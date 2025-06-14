Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran'dan nükleer müzakere açıklaması: 'İsrail saldırısı anlamsız hale getirdi'

İran'dan nükleer müzakere açıklaması: 'İsrail saldırısı anlamsız hale getirdi'

12:5614/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İran: İsrail saldırısı, ABD'yle nükleer müzakereleri anlamsız hale getirdi
İran: İsrail saldırısı, ABD'yle nükleer müzakereleri anlamsız hale getirdi

İran ile ABD arasında, bir süre gerçekleştirilemeyen dolaylı nükleer görüşmelerin Umman'ın başkenti Maskat'ta yarın yeniden başlayacağı açıklanmıştı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail saldırıları sonrası ABD ile yapılması planlanan nükleer müzakerelerin anlamsız hale geldiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, İsrail saldırılarının yarın Umman'da yapılması planlanan ABD ile dolaylı nükleer görüşmelere etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bekayi, "Karşı taraf öyle bir şey yaptı ki müzakere ve diyalog anlamsız hale geldi." dedi.


Sözcü Bekayi, ABD'nin bir taraftan belirli bir konuda uzlaşı sağlamak için müzakere ve diyalog çağrısı yapıp diğer taraftan İsrail'e İran'ın toprak bütünlüğüne saldırmasına izin vermesinin anlaşılır olmadığını söyledi.


İsrail'in ABD'nin yeşil ışığı olmadan İran'a saldırmayacağını dile getiren Bekayi, İsrail'in hukuka aykırı eyleminden Washington yönetimini sorumlu tuttu.

Müzakerelerin geleceğiyle ilgili pazar günü bir karar alınacağını ifade eden İranlı Sözcü şunları kaydetti:


"Siyonist rejimin her zaman en büyük arzusu, Batı ülkelerini bölgedeki çatışmalara ve sıkıntılara sürüklemek olmuştur. Görünüşe göre bu kez de başarılı olmuş ve bu maceracı tutumuyla diplomatik süreci etkisi altına almıştır. Bu durum aslında, ABD politika yapıcılarının bu rejimin güçlü etkisi ve nüfuzu altında olduğunu göstermektedir."

İran ile ABD arasında, bir süre gerçekleştirilemeyen dolaylı nükleer görüşmelerin Umman'ın başkenti Maskat'ta yarın yeniden başlayacağı açıklanmıştı.



#İran
#iran abd müzakereleri
#Nükleer Müzakere
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS BURS ÖDEME TARİHİ: İOKBS ilk burs ödemesi ne zaman, hesaplara yattı mı?