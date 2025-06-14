Tahran'dan net mesaj: Savaş yayılacak, ABD üsleri de hedefte

İsrail’in saldırganlığına yanıt olarak başlatılan İran misillemesi, Fars ajansına göre giderek genişliyor. İranlı askeri kaynaklar, önümüzdeki günlerde operasyonların yalnızca İsrail’le sınırlı kalmayacağını ve bölgede konuşlu Amerikan üslerini de kapsayacağını belirtti. Askeri yetkililer, saldırıların sert ve kapsamlı olacağını vurguladı.