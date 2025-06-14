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Tahran'dan net mesaj: Savaş yayılacak, ABD üsleri de hedefte

Tahran'dan net mesaj: Savaş yayılacak, ABD üsleri de hedefte

11:2714/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İranlı askeri kaynaklar, önümüzdeki günlerde bölgedeki ABD üslerinin de hedef alınacağını açıkladı.
İranlı askeri kaynaklar, önümüzdeki günlerde bölgedeki ABD üslerinin de hedef alınacağını açıkladı.

İran, siyonist rejimin saldırılarına karşı başlattığı misilleme sürecinde yeni ve kritik bir safhaya hazırlanıyor. Fars haber ajansına konuşan üst düzey İranlı askeri kaynaklar, misilleme operasyonlarının henüz başlangıç olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki günlerde bölgedeki ABD üslerinin de hedef alınacağını açıkladı.

İsrail’in saldırganlığına yanıt olarak başlatılan İran misillemesi, Fars ajansına göre giderek genişliyor. İranlı askeri kaynaklar, önümüzdeki günlerde operasyonların yalnızca İsrail’le sınırlı kalmayacağını ve bölgede konuşlu Amerikan üslerini de kapsayacağını belirtti. Askeri yetkililer, saldırıların sert ve kapsamlı olacağını vurguladı.





YouTube
Tahran'dan net mesaj: Savaş yayılacak, ABD üsleri de hedefte
Gündem
14 Haziran, Cumartesi


Tahran'dan net mesaj


İddiaya göre; İran, İsrail'in saldırılarına karşılık başlattığı misilleme sürecini genişletiyor. Fars haber ajansına konuşan üst düzey İranlı askeri kaynaklar, sürecin yalnızca İsrail’le sınırlı kalmayacağını belirtti. Kaynak,
“Savaş artık yeni bir aşamaya geçti. Artık ABD üsleri de hedeflerimiz arasında”
dedi.

Yetkili, İran’ın cevabının sert ve kapsamlı olacağını vurguladı.


YouTube
Tahran'dan net mesaj: Savaş yayılacak, ABD üsleri de hedefte
Gündem
14 Haziran, Cumartesi





YouTube
Tahran'dan net mesaj: Savaş yayılacak, ABD üsleri de hedefte
Gündem
14 Haziran, Cumartesi



Neler oldu?


İsrail, 13 Haziran sabaha karşı İran’ın nükleer tesislerini ve önemli komutanlarını hedef alan büyük bir saldırı düzenledi.


Saldırılarda ülkenin üst düzey komutanları ve nükleer programındaki bilim insanları hayatını kaybetti.



İranlı yetkililer 78 kişinin öldüğünü, 320’den fazlasının ise yaralandığını ve çoğunun sivil olduğunu bildirdi. İran, balistik füzelerle İsrail’e misillemeye başladı.


İsrail 100’e yakın füzenin çoğunu havada imha ettiklerini açıkladı.


Tel Aviv’de dumanlar yükselirken İran Devrim Muhafızları, İsrail’de onlarca hedefin vurulduğunu duyurdu.


İran lideri Hamaney, ülkesinin ağır darbeler indirmeye devam edeceğini ilan etti.





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