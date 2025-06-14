Dünya, İsrail'in saldırılarını ve İran'ın karşı hamlelerini konuşuyor. Siyonist devlet İran'da birçok noktayı hedef alırken, bilim adamları, komutanlar ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. İran, İsrail'in adımlarının ardından karşılık vererek Tel Aviv'e bir balistik füze saldırı dalgası başlattı. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail'e karşı operasyonların gerekli görüldüğü müddetçe devam edeceğini bildirdi.

















‘Saldırıları durdurmaya kalkarsanız…’





İngiltere, Fransa ve ABD üs ve gemilerin hedef alınacağını duyurarak üç ülke için kritik bir uyarıda bulundu.





















İran'dan ABD İngiltere ve Fransa'ya uyarı: ‘Saldırıları durdurmaya kalkarsanız…’ Gündem









Neler oldu?





İsrail, 13 Haziran sabaha karşı İran’ın nükleer tesislerini ve önemli komutanlarını hedef alan büyük bir saldırı düzenledi.

Saldırılarda ülkenin üst düzey komutanları ve nükleer programındaki bilim insanları hayatını kaybetti.

İranlı yetkililer 78 kişinin öldüğünü, 320’den fazlasının ise yaralandığını ve çoğunun sivil olduğunu bildirdi. İran, balistik füzelerle İsrail’e misillemeye başladı.

İsrail 100’e yakın füzenin çoğunu havada imha ettiklerini açıkladı.

Tel Aviv’de dumanlar yükselirken İran Devrim Muhafızları, İsrail’de onlarca hedefin vurulduğunu duyurdu.

İran lideri Hamaney, ülkesinin ağır darbeler indirmeye devam edeceğini ilan etti.







