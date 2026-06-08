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İran'ın füze saldırısında ABD İsrail'e sırt çevirdi: Engelleme iddialara yalanlama

İran'ın füze saldırısında ABD İsrail'e sırt çevirdi: Engelleme iddialara yalanlama

22:168/06/2026, Pazartesi
AA
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İran füzeleri sonrası İsrail’de sirenler devreye girdi.
İran füzeleri sonrası İsrail’de sirenler devreye girdi.

İran, Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e dalgalar halinde füzeler fırlattı. İsrail, ABD'nin söz konusu füzelerin engellenmesine yardım ettiğini ileri sürmüştü ancak ABD'den iddiaya yalanlama geldi. ABD'li bir yetkili, ordunun gece İran'dan fırlatılan hiçbir füzeyi engellemediğini belirterek CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ile İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

CNN televizyonu, ABD'nin gece İran'dan İsrail'e doğru gönderilen füzelerin engellenmesine yardım etmediğini iddia etti.

CNN'in haberinde, "ABD ordusunun, İran'dan gece saatlerinde dalgalar halinde İsrail'e fırlatılan füzeleri önlediğine yönelik" iddialar ele alındı.

"ABD, İran'dan gelen hiçbir füzeyi engellemedi"

Kanala konuşan ABD'li bir yetkili, iddianın doğru olmadığını, ordunun "gece İran'dan fırlatılan hiçbir füzeyi engellemediğini" savundu.

İsmi açıklanmayan yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper ile İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in telefon görüşmesi yaptığına ilişkin iddiayı ise yalanlamayarak, ikilinin 2 kez görüştüğünü öne sürdü.

İran, İsrail'in Lübnan saldırılarına karşı füzeleri ateşledi

İsrail basınındaki haberlerde, İsrail ordusunun, ABD'nin İran'dan gelen füzelerinin önlenmesine yardımcı olduğuna ilişkin açıklamaları yer almıştı.

İsrail ordusu, dün, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş; İranlı yetkililer, İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan gece saatlerinde 3 dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.



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