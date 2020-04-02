Dünya Irkçı ve islamafobik İngilterede 4 Müslüman doktor koronavirüs nedeni ile vefat etti
KORONAVİRÜS

Irkçı ve islamafobik İngiltere'de 4 Müslüman doktor koronavirüs nedeni ile vefat etti

İngiltere’de farklı hastanede çalışan dört Müslüman doktor koronavirüs nedeniyle vefat etti. Irkçılık ve islamafobi ateşinin sardığı Avrupa'da son dönemde küresel pandemi ile mücadelede hayatını kaybeden doktorların Müslüman ve göçmen olması dikkati çekti. İngiltere'de sağlık sektörü siyahi ve azınlık kökenlilerin en çok çalıştığı sektörlerin başında geliyor. Ulusal Sağlık Servisi çalışanlarının yüzde 40'ının siyahi ve azınlık kökenli olduğu biliniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ulusal Sağlık Servisi çalışanlarının yüzde 40'ının siyahi ve azınlık kökenli olduğu biliniyor.
Ulusal Sağlık Servisi çalışanlarının yüzde 40'ının siyahi ve azınlık kökenli olduğu biliniyor.

İngiltere, COVID-19 ile tedavisinde görev alan ve enfekte olarak hayatını kaybeden koronavirüs pandemisinin ön cephesindeki ilk doktorlara minnettar.

Alfa Sa'adu, Amged el-Hawrani, Adil El Tayar and Habib Zaidi isimli, Afrika, Asya ve Orta Doğu kökenli dört doktor da Müslümandı.

İngiltere son yıllarda yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı ve İslamofobi tartışmalarının göbeğindeki ülkelerden biriydi.

Aljezeea'de yer alan habere göre İngiliz İslam Tıp Derneği genel sekreteri Dr. Salman Waqar, bu doktorların katkısının "ölçülemeyecek kadar büyük. Onlar kendilerini işine adamış adamlar, kıdemli ve tecrübeli doktorlardı. Topluma ve hastalarına onlarca yıl hizmet verdiler" dedi.

Waqar, "Bu hastalıkla savaşırken sonsuz fedakarlık gösterdiler. Herkesi kendi üzerine düşeni yapmaya ve daha fazla ölümün gerçekleşmesini engellemeye çağırıyoruz, evde kalın, hayat kurtarın." ifadelerini kullandı.

Daha fazla sağlık personelini kaybetmekten korkuyorlar

29 bin 474 vakanın bulunduğu İngiltere'de ölü sayısı 2 bin 352’ye yükseldi.

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Servisi daha fazla sağlık personelinin ölümünden korktuklarını kaydetti.

Dört göçmen kökenli doktorun kaybı, aynı zamanda İngiltere sağlık sistemine göçmenlerin yaptığı hayati katkıları da ortaya koydu. İngiltere'de sağlık sektörü siyahi ve azınlık kökenlilerin en çok çalıştığı sektörlerin başında geliyor. Ulusal Sağlık Servisi çalışanlarının yüzde 40'ının siyahi ve azınlık kökenli olduğu biliniyor.

  • Vefat eden dört doktor

  • Amged el-Hawrani

  • Sudan'da dünyaya gelen Amged el-Hawrani, altı kardeşin ikincisiydi. İngiltere'nin kuzeyindeki üniversite hastanelerinde kulak, burun, boğaz doktoru olarak görev yapıyordu.

  • Altta yatan kronik bir sağlık sorunu olmamasına rağmen, el-Hawrani 55 yaşında koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

  • Habib Zaidi

  • Pakistan kökenli bir pratisyen hekim olan Habib Zaidi, yaklaşık 50 yıl önce İngiltere'ye taşındı ve İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex'teki Leigh-on-Sea'de çalıştı. 76 yaşındaki doktor koronavirüs tedavisi uygulanan bir hastanede 24 saat görev yapmasının ardından ateşlendi.

  • Kendisini bir hafta boyunca karantinaya alan Zaidi'de belirtilerin çoğalması üzerine hastaneye kaldırdı ve covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

  • Adil El Tayar

  • İngiltere'nin Ulusal Sağlık Servisi'ne bağlı bir hastanede cerrah olan Adil El Tayar organ nakli danışmanıydı.

  • 1982 yılında Hartum Üniversitesi'nden mezun oldu.

  • El Tayar, İngiltere'nin batısındaki Hereford İlçe Hastanesinde, ailesinin virüsü yakaladığına inandığı salgının ortasında acil serviste gönüllü olarak çalışıyordu.

  • Semptomlar gösterdiğinde kendini izole etmeye başladı, ancak sonunda hastaneye yatırıldı ve bir solunum cihazına bağlandı. 25 Mart'ta 64 yaşında koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

  • Alfa Sa'adu

  • Nijerya'da doğan Sa'adu, sağlık kariyerine Londra'ya geldiğinde geriatrik tıpta danışman doktor olarak başladı ve 1976'da Üniversite Koleji Hastanesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

  • Alfa Sa'adu, İngiltere'nin Ulusal Sağlık Servisi ile yaklaşık 40 yıl çalıştı.

  • Virüsle verdiği iki haftalık bir savaşın ardından 68 yaşında hayatını kaybetti.

  • Emekli olmasına rağmen gönüllü olarak görev yapıyordu.

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