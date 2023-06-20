İşgal altındaki Batı Şeria’da dört İsrailli yerleşimci öldü

Gazzeliler, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 5 kişiyi öldürmesini protesto etti. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırı yakınlarında bir araya gelen Filistinliler, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki ihlallerine tepki gösterdi. Filistin bayrakları taşıyarak araç lastikleri yakan gençler, İsrail güçlerine karşı "Gazze ile Batı Şeria birdir" ve "Canımızla kanımızla sana fedayız ey Filistin" şeklinde sloganlar attı. Protesto sırasında İsrail tarafında da askerler güvenlik önlemleri aldı.