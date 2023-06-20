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Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria’da dört İsrailli yerleşimci öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde düzenlenen saldırıda 1'i ağır dört İsraillinin de yaralandığı açıklandı

17:30 . 20/06/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria’nın Ramallah ve Nablus kentleri arasındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Eli’de bir benzin istasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıyı düzenleyenlerden birinin olay yerinde öldürüldüğü belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin diğer şüphelileri yakalamak için arama başlattığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda 4 İsraillinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

1’i ağır 4 İsraillinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların Kudüs ve Petah Tikva kentlerindeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.



#FILISTIN
#israil
#işgal altındaki Batı Şeria
#Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri
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