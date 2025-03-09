İşgalci İsrail Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da bazı kasabalara baskın düzenleyerek 5 Filistinliyi gözaltına aldığı açıklandı.
Filistin'in resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin güneyinde yer alan Dura kasabasına çok sayıda askeri araçla baskın düzenledi.
İsrail ordusunun El Halil'in kuzeyindeki Beyt Emr kasabasına düzenlediği baskın sırasında da Filistinlilerle aralarında olaylar çıktı.
İsrail askerlerinin olaylar sırasında gerçek ve plastik mermiyle ateş açması, ses ve gaz bombası kullanması sonucu çok sayıda kişi gazdan etkilendi.
İsrail ordusunun Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'in güneyinde yer alan El-Hıdır kasabasına düzenlediği baskın sırasında ise gerçek ve plastik mermiyle ateş açılması, ses ve gaz bombası kullanılması sonucu çok sayıda kişi gazdan etkilendi.
Ordu, ayrıca Beytüllahim'in güney kırsalında bulunan köylerin girişlerine kurduğu demir bariyerleri de kapattı.