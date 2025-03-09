İşgalci İsrail Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin'in resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin güneyinde yer alan Dura kasabasına çok sayıda askeri araçla baskın düzenledi.

Aktivistler de İsrail askerlerinin kasabanın ortasında rastgele ateş açtığını ve 2 gencin gözaltına alındığını gösteren görüntüler yayınladı.

Aktivistler de İsrail askerlerinin kasabanın ortasında rastgele ateş açtığını ve 2 gencin gözaltına alındığını gösteren görüntüler yayınladı.

İsrail askerlerinin olaylar sırasında gerçek ve plastik mermiyle ateş açması, ses ve gaz bombası kullanması sonucu çok sayıda kişi gazdan etkilendi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'in güneyinde yer alan El-Hıdır kasabasına düzenlediği baskın sırasında ise gerçek ve plastik mermiyle ateş açılması, ses ve gaz bombası kullanılması sonucu çok sayıda kişi gazdan etkilendi.