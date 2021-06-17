Dünya İşgalci İsrail polisi Cami imamını gözaltına aldı
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İşgalci İsrail polisi Cami imamını gözaltına aldı

İşgalci İsrail polisi, Lid kentinde Ulu Cami'nin 63 yaşındaki imamı Yusuf el-Baz'ı gözaltına aldı. Baz'ın avukatı, şafak vakti baskın düzenlendiğini ve kışkırtma suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtti.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail polisi Cami imamını gözaltına aldı
Fotoğraf:Arşiv

İşgalci İsrail polisinin, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı Lid (Lod) kentindeki Ulu Cami’nin imamı Yusuf el-Baz’ı gözaltına aldı.

Baz’ın avukatı Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail polislerinin 63 yaşındaki imamın evine şafak vakti baskın düzenlediğini söyledi.

Zabarka, Baz’ın "kışkırtma" suçlamasıyla gözaltına alındığını, bugün mahkemeye çıkarılacağını kaydetti.

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İşgalci İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise Baz’ın adına yer verilmeden, "15 Haziran'da Facebook’taki hesabından polise karşı şiddete teşvik edici bir paylaşım yaptığı sanılan bir şüpheli, savcılığın talimatı üzerine Lid kentinde gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

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''Gözaltı saçmalık''

Avukat Zabarka, söz konusu videonun yabancı bir filmden alıntı olduğuna ve dünyanın her yerinde gösterime girdiğine vurgu yaparak, bunun gözaltı sebebi sayılmasını "saçmalık" olarak niteledi.

İmam Yusuf el-Baz, İsrail vatandaşı Filistinliler arasında önde gelen bir din adamı ve kanaat önderi olarak tanınıyor.

Lid kenti, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırıları sonrası Filistinliler ile İsrail polisleri arasında şiddete sahne olmuştu.

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