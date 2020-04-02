Dünya İşgalci İsraili de koronavirüs vurdu Ölü sayısı 26ya yükseldi
KORONAVİRÜS

İşgalci İsrail'i de koronavirüs vurdu: Ölü sayısı 26'ya yükseldi

İşgalci İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 6 bin 92'ye,virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. İsrail'de tüm okullarda eğitime ara verilmiş ve ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 6 bin 92'ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı.

Ölü sayısı 26

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen ikisi kadın 5 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 26'ya yükseldi.

95 kişinin durumu ağır

Açıklamada ayrıca İsrail'de 501 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği vurgulandı. Böylece toplam vaka sayısının 6 bin 92'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 95'inin durumunun ağır olduğu, 241 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ticari işletmeler kapatıldı

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

  • Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

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