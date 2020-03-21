Dünya İspanyada koronavirüs durdurulamıyor Ölü sayısı bin 326 vaka sayısı ise 25 bine ulaştı
KORONAVİRÜS

İspanya'da koronavirüs durdurulamıyor: Ölü sayısı bin 326 vaka sayısı ise 25 bine ulaştı

İspanya Sağlık Bakanlığı ülkede yeni tip koronavirüsten ölü sayısının bin 326'ya, vaka sayısının 25 bine çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
İspanya Sağlık Bakanlığı ülkede yeni tip koronavirüsten ölü sayısının 1326'ya, vaka sayısının 25 bine çıktığını açıkladı.
İspanya Sağlık Bakanlığı ülkede yeni tip koronavirüsten ölü sayısının 1326'ya, vaka sayısının 25 bine çıktığını açıkladı.

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir günde vaka sayısı 5 bin artışla 25 bine yaklaşırken ölü sayısı 324 artışla 1326'ya çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili verileri güncelledi.

Ülkede dün koronavirüs tespit edilen 19 bin 980 vaka ve 1002 ölü varken son 24 saatte ölü ve vaka sayılarında büyük artış yaşanması dikkati çekti.

Fransız doktor isyan etti: Maskemiz yok! Bizi bu noktaya getirenler bunun hesabını verecek
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Fransız doktor isyan etti: Maskemiz yok! Bizi bu noktaya getirenler bunun hesabını verecek
Fransa'nın başkenti Paris'te Pompidou Hastanesinde görev alan Acil Servis ŞEfi Philippe Juvin, katıldığı TV programında veryansın etti. Yapay kalp üretimi gerçekleştirdiklerini ve bir yandan artan koronavirüs vakalarıyla mücadele ettiklerini belirten Juvin, ellerinde hiç maske kalmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Bu maskeye bakın, bundan 4 adet kullanmak zorundayım gün boyunca. 10 yıl önce bile 1 milyardan fazla maskemiz vardı. Şuan hiç yok. Günün birinde bizi bu noktaya getirenler, yıllardır bizi yönetenler bunun hesabını verecek.'

Bakanlık, ölü sayısını 1326, vaka sayısını 24 bin 926 olarak açıkladı

Kovid-19'dan en fazla etkilenen Madrid'de ise ölü sayısı 804 (176 artış), vaka sayısı da 8 bin 921 olarak verildi.

  • Kentteki tüm imkanların sağlık hizmetine aktarıldığı Madrid'de bazı büyük oteller hastaneye dönüştürülürken, IFEMA adlı fuar alanına 5 bin 500 yataklı geçici hastane kuruldu.

Ambulansların yetersiz kalmasından dolayı kentteki belediye otobüsleri de koronavirüs hastalarını taşımaya başladı.

Hastane yetkilileri, personeli virüse karşı korunmak için sağlık malzemelerinin yetersizliğinden şikayet ediyor.

İngiltere’de marketlerden koronavirüs önlemi: Satışlara kısıtlama getirildi
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İngiltere'nin en büyük süpermarketleri, Tesco, Sainsbury's, Waitrose ve Morrison kişi başına üçten fazla gıda ürünü satışına izin vermiyor.
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Süpermarket zinciri Sainsbury's, şubelerinin, perşembe günleri bir saatliğine sadece 70 yaş üzerindeki müşterilerinin ihtiyaçları için hizmet vereceğini açıkladı.
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Marketin pizza, taze et ve balık satışı yapan ve kafe bölümleri kapatılarak, raflara konması içi daha fazla ürün ve ürünlerin yerleştirilmesi için personel sağlanmış olacak.
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Ayrıca müşteriler tuvalet kâğıdı, sabun ve uzun süreli süt gibi çok talep gören ürünleri kişi başına 2'den fazla satın alamayacak.
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Tesco 24 saat açık olan şubelerinin açılış saatlerini askıya alırken Morrison, müşterilerinden sadece ihtiyaçları kadar satın almaları uyarısı yaptı.
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İngiltere’de marketlerden koronavirüs önlemi: Satışlara kısıtlama getirildi
İnsanların marketlerin açılış saatlerinden itibaren market girişlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu ülkede, süpermarketler büyük talebe karşılık vermekte zorlanmaları nedeniyle satışlara kısıtlama getirdi.

İki jandarma personeli koronavirüs nedeniyle öldü

Diğer yandan İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, Kovid-19'un bulaştığı 157 polis ve jandarma olduğunu, iki jandarma personelinin de öldüğünü duyurdu.

Marlaska ayrıca olağanüstü hali ihlalden dolayı son 6 günde ülke genelinde 315 kişinin gözaltına alındığını, 30 binden fazla ceza kesildiğini açıkladı.

Güvenlik güçlerinin, hafta sonunda kontrolleri daha da artıracağı bildirildi.

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