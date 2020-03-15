Dünya İspanyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 288e yükseldi
KORONAVİRÜS

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 288'e yükseldi

İspanya'da yeni tip koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 288, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı. Ülkede, Kovid-19 ile ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki en yüksek artış oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen İspanya'da ölü sayısının 288'e çıktığı, vaka sayısının 7 bin 753'e ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından verilen rakamlara göre, İspanya'da Kovid-19'da şimdiye kadar açıklanan "günlük verilerde en yüksek artış" bugün kaydedildi.

Son 24 saatte 96 artışla ölü sayısı 288'e ulaştı. Vaka sayısı ise 1600'den fazla artarak 7 bin 753 oldu.

Virüsün en çok etkilediği ve 213 kişinin öldüğü Madrid'de, virüs testi pozitif çıkanların sayısı 3 bin 544 olarak verildi.

İran'da koronavirüsten 113 kişi daha hayatını kaybetti
DÜNYA
İran'da koronavirüsten 113 kişi daha hayatını kaybetti

100 ila 600 avro ceza

Diğer yandan İspanyol hükümetinin aldığı kararla cumartesi akşamı yürürlüğe giren olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirildi.

Ülkede sadece eczane, market, berber ve kuru temizleme dükkanlarının açık olmasına izin veriliyor.

Halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını yapmak, bankadan para çekmek, eczaneye veya hastaneye gitmek, köpeklerini dolaştırmak için sokağa çıkabiliyor.

Ulusal ve yerel polis bugün itibarıyla kent merkezlerinde daha fazla devriye gezmeye başladı. Polis, sokakta gördüğü herkese kimlik kontrolü yapıyor ve nereye gittiğini soruyor.

Diğer yandan İspanyol basınındaki haberlerde, olağanüstü haldeki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 100 ila 600 avro ceza kesileceği belirtildi.

Olağanüstü hale İspanyolların çok büyük oranda uyduğu, meydan ve caddelerin neredeyse tamamen boş olduğu gözleniyor.

Portekiz'deki durum

İspanya'ya nazaran Kovid-19'un daha az görüldüğü Portekiz'de ise vaka sayılarındaki artış dikkati çekti.

  • Portekiz Sağlık Bakanlığı, cumartesi gününe göre 76 artışla 245 kişide Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

5 kişi hastaneye nakledildi

5 kişi hastaneye nakledildi

​Ankara Valisi Şahin umreden dönenlerle ilgili açıklamaada bulundu.
Dönüşler erkene alındı

Dönüşler erkene alındı

Diyanet İşleri Başkanlığından umre ziyareti açıklaması.
Umreden gelenleryurtlara yerleştirildi

Umreden gelenler
yurtlara yerleştirildi

10 bin vatandaş öğrenci yurtlarında misafir ediliyor.
İspanya'da en yüksek artış

İspanya'da en yüksek artış

Ölen ve vaka sayısında büyük artış.
Betonda yatan <br>çocuklar gördük

Betonda yatan
çocuklar gördük

​Fatih Boran ve Turan Ekmekçi'nin iyilik öyküsü yenisafak.com'da.
Grup toplantıları iptal

Grup toplantıları iptal

Siyasi partiler, bu hafta grup toplantısı yapmayacak.
Liderlik maçında <br>ikinci perde

Liderlik maçında
ikinci perde

​Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
'Kanuni' Türkiye'de

'Kanuni' Türkiye'de

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez müjdeyi verdi.
Osmaniye'de deprem

Osmaniye'de deprem

​AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
İran'da bilanço ağırlaşıyor

İran'da bilanço ağırlaşıyor

Koronavirüsten ölenlerin sayısı giderek yükseliyor.
Gece kulüpleri kapatılmalı

Gece kulüpleri kapatılmalı

Avrupa'dan gelenler 14 gün kuralına uymuyor.
Ayrı odalara yerleştirildiler

Ayrı odalara yerleştirildiler

Bakan Koca'dan karantinadaki 10 bin kişiye ilgili açıklama.
Türk rehberleri anlattı

Türk rehberleri anlattı

​KKTC'de karantinaya alınan oteldeki son durum.
39 gün sonra bulundu

39 gün sonra bulundu

Çığ faciasında kaybolan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kına satışı arttı

Kına satışı arttı

​Ele yaktıktan sonra virüsün önüne geçebileceğine inanıyorlar.
Panik yok, tedbir var

Panik yok, tedbir var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan karantina açıklaması.
Petrol devleri eriyor!

Petrol devleri eriyor!

Fiyatlardaki düşüşün ​5 günlük zararı 495 milyar dolar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.