İspanya’da yaşlılar huzurevine terk ediliyor: Bazıları ise yataklarında ölü bulundu

Hayat

Türk Bilim insanlarının ürettiği kit 10-20 dakikada sonuç veriyor

Tüm dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüse karşı Türk bilim insanları kolları sıvadı. Ankara’da bir biyoteknoloji firması tarafından geliştirilen tanı kiti hastanın enfekte durumuna göre 10 ile 20 dakika arasında sonuç veriyor. Bugün Romanya başta olmak üzere çeşitli ülkelere tanıtım yaptıklarını ve kit gönderdiklerini söyleyen Araştırmacı Doktor ve Genetik Mühendisi Senem Şimşek, şu ana kadar belli başlı Avrupa ülkeleri ile Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere kiti 7 ülkeye gönderdiklerini kaydetti.