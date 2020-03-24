Dünya İspanyada yaşlılar huzurevine terk ediliyor Bazıları ise yataklarında ölü bulundu
KORONAVİRÜS

İspanya’da yaşlılar huzurevine terk ediliyor: Bazıları ise yataklarında ölü bulundu

Ülkede huzurevlerini koronavirüse karşı dezenfekte eden askerler, terk edilmiş yaşlılar buldu. Bazı kişilerin yataklarında öldüğü belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 16 bin 559’a yükseldi.
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 16 bin 559’a yükseldi.

Avrupa’da İtalya’nın ardından en ağır koronavirüs salgınına sahne olan İspanya’da ordu, birden fazla huzurevinde terk edilmiş yaşlılar buldu. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, bazı kişilerin yataklarında ölmüş halde bulunduğunu açıkladı.

  • Salgında ölü sayısının 2 bin 182’ye çıktığı İspanya’da, askerler huzurevlerini dezenfekte etmek için sahaya sürülmüştü. Bakan Robles ise “Ordu bazı huzurevi ziyaretlerinde, tamamen terk edilmiş, bazen yataklarında ölmüş yaşlılar buldu” ifadelerini kullandı.

Virüs salgınının ardından huzurevlerindeki işlerini terk eden kişiler hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

İspanya'daki Müslümanlar koronavirüse karşı ezan okuyor
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İspanya'daki Müslümanlar koronavirüse karşı ezan okuyor
İspanya'daki Müslüman cemiyetleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm çalışanlara destek vermek ve teşekkür etmek için cuma günleri balkon ve pencerelere çıkarak ezan okumaya başladı.

CENAZELERİ BEKLETİLECEK

Yataklarında ölen kişilerin, koronavirüsten ölüp ölmedikleri bilinmediği için yaklaşık 24 saat bekletilebileceği, zira virüse karşı korumalı giysileri olan kişilerce gömülmeleri gerektiği belirtildi.

Madrid’de belediyenin cenaze evinin koroyucu ekipman eksikliği nedeniyle Covid-19’dan ölenlerin cenazelerini almayacağı, kentin en büyük buz pateni pistinin geçici morg olarak kullanılacağı açıklandı.

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