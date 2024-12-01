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İsrail 422 gündür saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 44 bin 429'a yükseldi

İsrail 422 gündür saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 44 bin 429'a yükseldi

15:171/12/2024, Pazar
AA
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Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş 415 bin Filistinli BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okullara sığınıyor.
Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş 415 bin Filistinli BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okullara sığınıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak, 44 bin 429'a yükseldi. Son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 47 kişi öldü, 108 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 422 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


Sivilleri hedef aldı

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "6 katliamda" 47 kişi yaşamını yitirdi, 108 kişinin yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının
44 bin 429'a, yaralı sayısının da 105 bin 250'ye
yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.



#Filistin
#gazze
#israil

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