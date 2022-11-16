İsrail ABD ile iş birliği yapmayacak

İsrail, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile’nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile iş birliği yapmayacağını açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkesinin, El Cezire için çalışan gazetecinin ölümü ile ilgili herhangi bir dış soruşturmaya izin vermeyeceğini kaydetti. Medyada, aynı zamanda Amerikan vatandaşı da olan muhabirin katledilmesi üzerine FBI’ın soruşturma başlattığı haberleri yer almıştı. Gantz, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Amerikan Adalet Bakanlığı’nın, Şirin Ebu Akile’yle alakalı soruşturma açma kararı ciddi bir hatadır” ifadesi yer aldı.

Şirin Ebu Akile

El Cezire televizyonunun saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs’ta İsrail güçlerinin Batı Şeria’da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, üzerinde PRESS yazılı yelek olduğu halde ve çatışma sahasında bulunmamasına rağmen kasten hedef alınmış ve katledilmişti. Şirin’in üzerinden çıkan merminin incelenmesi ve görgü tanıklarının ifadeleri sonucu, ateşin kasıtlı olarak İsrail askerleri tarafından açıldığı ortaya çıkmıştı. İsrail’in ‘Kanal 14’ televizyonunun aktardığına göre, ABD Adalet Bakanlığı, Ebu Akile’nin ölümüyle ilgili FBI’ın soruşturma başlattığı konusunda İsrail Adalet Bakanlığı’nı bilgilendirmiş, süreç sonunda, olaya dahil olan İsrail askerlerinin soruşturulması için Washington’ın talepte bulunabileceği belirtilmişti. Bu karar, 20’den fazla ABD’li senatörün, bağımsız bir FBI soruşturması çağrısında bulunan bir ortak mektup imzalamasının ardından gelmişti.

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