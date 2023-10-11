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Dünya

İsrail devlet televizyonundan ABD güzellemesi

İşgalci İsrail'in devlet televizyon, siyonist rejime daha fazla katliam yapması için silah ve savaş gemisi gönderen ABD'nin, Filistinliler ve Amerikan vatandaşlarının Gazze Şeridi'nden tahliyesinde kullanılmak üzere insani koridor oluşturmaya çalıştığını iddia etti.

09:38 . 11/10/2023 Çarşamba
AA
Gazze işgalci İsrail'in ağır bombardımanı altında.

Gazze işgalci İsrail'in ağır bombardımanı altında.

İşgalci İsrail'in devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Washington yönetimi son 24 saatte Filistinlileri ve ABD vatandaşlığı taşıyanları Gazze Şeridi'nden tahliye etmek için diğer ülkelerle koordineli şekilde Mısır üzerinden bir insani koridor kurma hazırlıklarına başladı.

Söz konusu hazırlıklar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatacağına dair tahminlerin arttığı bir dönemde geldi.

Haberde, Gazze Şeridi'nden tahliyesine izin verilecek Filistinlilerin kimler olduğu ya da Mısır'dan sonra nereye yerleşeceklerine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail'deki ABD Büyükelçiliğinden bir yetkili KAN'a yaptığı açıklamada, "Mısırlılar adına konuşamayacağını ancak onların buna izin vereceğinden emin olduğunu" ifade etti.

Mısır'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda da 950 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 130 kişi yaralandı.



#ABD
#gazze
#israil
#Mısır
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