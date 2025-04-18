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İsrail, Gazze'de anne karnındaki bebeği öldürdü

İsrail, Gazze'de anne karnındaki bebeği öldürdü

00:5318/04/2025, Cuma
AA
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İsrail'in düzenlediği saldırılarda Ebu er-Ras ailesinden 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail'in düzenlediği saldırılarda Ebu er-Ras ailesinden 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ateşkesi delerek saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze'de vahşi bir cinayete daha imza attı. İsrail ordusunun Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda hamile bir kadının dört aylık bebeği anne karnında öldü. Yaralı kadının durumunun kritik olduğu, saldırıda eşi Mahmud Ebu er-Ras ve bir çocuğunun daha hayatını kaybettiği aktarıldı.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda hamile bir kadının 4 aylık bebeği anne karnında öldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 4 aylık hamile olan Amani Ebu er-Ras'ın yaralandığı, karnındaki bebeğin doğrudan kalbinden vurulduğu ve öldüğü kaydedildi.

Yaralı kadının durumunun kritik olduğu, saldırıda eşi Mahmud Ebu er-Ras ve bir çocuğunun daha hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusunun zorla yerinden ettiği Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda Ebu er-Ras ailesinden 11 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.



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