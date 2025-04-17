Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 51 bin 65'e yükseldi

Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 51 bin 65'e yükseldi

12:2617/04/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Gazze'de can kaybı 51 bin 65 oldu.
Gazze'de can kaybı 51 bin 65 oldu.

Katil İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 65'e yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki bombardımanına devam ediyor. Bölgede sivilleri hedef alan İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle bölgede can kaybı günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 40 sivilin cansız bedeni ile 73 yaralının getirildiğini, cenazelerden birinin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Filistinli sivile ait olduğunu bildirdi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 51 bin 65'e, yaralı sayısının 116 bin 505'e yükseldiği ifade edildi.

#Gazze
#İsrail
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF vize (ara) sınav geçme notu kaç? 2025 AÖF geçme notu hesaplama