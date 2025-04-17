Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 51 bin 65'e yükseldi

İsrail Gazze Şeridi'ndeki bombardımanına devam ediyor. Bölgede sivilleri hedef alan İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle bölgede can kaybı günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 40 sivilin cansız bedeni ile 73 yaralının getirildiğini, cenazelerden birinin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Filistinli sivile ait olduğunu bildirdi.