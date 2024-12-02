İsrail medyası Esed'i savunmak için 'Dürzileri' sahaya sürdü: 'Kürtleri katlediyorlar' haberiyle muhalifleri hedef gösterdi
Hüseyin Berk
18:582/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İsrail medyasında yer alan, 'Esed'i hoşgörülü bir lider' olarak tanıtıp muhalifleri canavarlaştıran haber.
Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı sadece birkaç günde Halep, İdlib ve Tel Rıfat gibi kritik noktaların kontrolünü ele alan muhalifler, İsrail'in hedefi oldu. Terör devletinin televizyonu KAN'da yer alan haberde, muhaliflerin ilerleyişinin 'bölge halkını huzursuz ettiği' yazıldı. Haberde, Suriyeli bir Dürzi'nin "Kürtler sokak ortasında öldürülüyor, Hristiyanların Noel ağaçları yok ediliyor." iddialarına yer verildi. Esed'i 'hoşgörülü, din özgürlüğüne önem veren bir lider' olarak niteleyen Dürzi, İsrail'den yardım istedi.
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejim güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.
Halep'in dışında İdlib'in tamamı ele geçirilirken ve Tel Rıfat da terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmişti.
İsrail medyası Esed'i savunmak için 'Dürzileri' sahaya sürdü
Ortadoğu'yu kana bulayan İsrail'in medya kuruluşları, Hama'ya yürüyen muhalifleri hedef aldı.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, muhaliflerin ilerleyişinin 'bölge halkını huzursuz ettiği' yazıldı.
'Kürtleri katlediyorlar' haberiyle muhalifleri hedef gösterdi
Haberde, Suriyeli bir Dürzi'nin
"Kürtler sokak ortasında öldürülüyor, Hristiyanların Noel ağaçları yok ediliyor."
iddialarına yer verildi. Esed'i 'hoşgörülü, din özgürlüğüne önem veren bir lider' olarak niteleyen Dürzi, İsrail'den yardım istedi.
"Muhalifler, Kürtleri katlediyor" algısı
Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı.
Operasyonda teröristlerin işgalindeki Tel Rıfat kuşatmaya alınarak plan engellendi.
Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 8 yıldır YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde bulunuyordu.
Kürtleri katlettiği iddia edilen SMO, Halep'teki PKK/YPG'lilerin bölgeden ayrılması için uyarı metni yayımladı.
"Hristiyanların ağaçları sökülüyor" algısı
Geçtiğimiz gün muhaliflere verdiği röportajda Suriye'nin Süleymaniye bölgesinden olduğunu belirten Amal Subhi Hadad isimli Suriyeli Hristiyan kadın, muhaliflerin bölgeyi kontrol altına almasından sonraki süreci anlatarak teşekkür etmişti. Hadad, yaşadığı olumlu değişiklikleri, “Bugün, muhaliflerin kontrolü ele almasından sonraki ikinci gün. Çok şükür, biz iyiyiz ve her şey eskisi gibi. Sokağa çıkma yasağı altında olmamız gerekiyordu ama yollar açıldı. İnsanlar yiyeceklerini alabiliyor ve durum iyi. Ne olursa olsun, Allah’a şükretmeliyiz. Allah’tan onları korumasını diliyorum.” demişti.
Bölgedeki güvenlik ve hayatın normale dönmesiyle, yerel halkın geleneksel hazırlıklarını rahatlıkla yapabildiğini belirten Hadad, St. Barbara Günü ve Noel hazırlıklarını da şu sözlerle aktarmıştı:
“İki gün sonra St. Barbara Günü var. Bu yüzden yolları açtılar ki herkes ihtiyaçlarını alabilsin. St. Barbara Günü ayın 3’ünde, ardından 25’inde Noel ve sonra Yeni Yıl var. Hazırlıklarımızı yapıyoruz, çarşılar açık. Alışveriş yapıyoruz ve bu çocuklar (muhalifler) harika. Şu anda onlarla röportaj yapıyorum. Onlar bizim kardeşlerimiz elbette.”
İsrail medyası Esed'i savunmak için 'Dürzileri' sahaya sürdü: 'Kürtleri katlediyorlar' haberiyle muhalifleri hedef gösterdi
Dünya / Ortadoğu
02 Aralık, Pazartesi
Bir de Tel Rıfat'a dönen Kürtlere kulak verelim: "PKK insanlık düşmanıdır"
Zeytin Dalı Harekâtı döneminde, sivilleri kendilerine canlı kalkan yapmak için, YPG/PKK tarafından zorla Tel Rıfat'a götürülen Kürtler, Tel Rıfat'ın rejim güçlerinden kurtarılması sonrası büyük bir coşku ve özlemle evlerine dönüyor. Dönüş yolundaki bir adam sevinicini şu sözlerle anlatıyor:
İsrail medyası Esed'i savunmak için 'Dürzileri' sahaya sürdü: 'Kürtleri katlediyorlar' haberiyle muhalifleri hedef gösterdi
Dünya / Ortadoğu
02 Aralık, Pazartesi
Muhalif lider: "Hiç kimseye zarar verilmeyecek"
Suriyeli muhalif grup Ahrar el-Şam'ın yardımcısı Ahmed el-Dalatî, Halep'teki el-Ravda Camii'nde yaptığı konuşmada, Hristiyanlar ve Ermeniler de dahil olmak üzere tüm Suriyelilere yönelik kapsayıcılık ve saygıyı savundu.
"Esed rejimi bizi yurdumuzdan etti. Topraklarımızı, halkımızı ve insanlarımızı hiçe sayarak işgal etti. Üzerimize bomba yağdırdı. Dünyadaki tüm sapkın güçleri ülkemize saldırı İranlı, Pakistanlı, Iraklı milisler ve Hizbullah’ı kullandı. Allah’ın izni ve lütfuyla bugün Halep’teyiz. Biz sizin evlatlarınızız. Bu ülke sizin ülkenizdir bu insanlar sizin insanlarınızdır. Hiç kimseye zarar verilmeyecek, hiçbir kimsenin malına el uzatılmayacak. Bu sadece Müslümanları için değil Hristiyanlar, Ermeniler veya Halep’te yaşayan herhangi bir topluluk için de geçerlidir"
İsrail medyası Esed'i savunmak için 'Dürzileri' sahaya sürdü: 'Kürtleri katlediyorlar' haberiyle muhalifleri hedef gösterdi
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