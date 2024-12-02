İsrail medyası Esed'i savunmak için 'Dürzileri' sahaya sürdü: 'Kürtleri katlediyorlar' haberiyle muhalifleri hedef gösterdi

"Esed rejimi bizi yurdumuzdan etti. Topraklarımızı, halkımızı ve insanlarımızı hiçe sayarak işgal etti. Üzerimize bomba yağdırdı. Dünyadaki tüm sapkın güçleri ülkemize saldırı İranlı, Pakistanlı, Iraklı milisler ve Hizbullah’ı kullandı. Allah’ın izni ve lütfuyla bugün Halep’teyiz. Biz sizin evlatlarınızız. Bu ülke sizin ülkenizdir bu insanlar sizin insanlarınızdır. Hiç kimseye zarar verilmeyecek, hiçbir kimsenin malına el uzatılmayacak. Bu sadece Müslümanları için değil Hristiyanlar, Ermeniler veya Halep’te yaşayan herhangi bir topluluk için de geçerlidir"