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İsrail medyasından çarpıcı iddia: Trump'tan Tel Aviv'e Gazze'de ateşkes baskısı

İsrail medyasından çarpıcı iddia: Trump'tan Tel Aviv'e Gazze'de ateşkes baskısı

15:159/05/2025, Cuma
AA
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Donald Trump - Binyamin Netanyahu.
Donald Trump - Binyamin Netanyahu.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu turuna çıkmasından önce İsrail'e, Gazze Şeridi'nde Hamas'la ateşkese varması yönünde baskı yaptığını öne sürdü. Haberde, Washington yönetiminin bölgedeki gerilimi düşürmeyi hedeflediği belirtildi.

Gazete ismini vermediği bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "Trump yönetimi, ABD Başkanı'nın bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde İsrail'in Hamas'la anlaşmaya varması için yoğun baskı uyguluyor." denildi.


"Trump yönetiminin bu anlaşmaya büyük önem verdiği, Tel Aviv'e, eğer Washington ile birlikte anlaşma yönüne gitmezse yalnız bırakılacağı uyarısı yapıldığı"
aktarılan haberde, İsrail'in ABD yönetimi ile yürüttüğü müzakerelerden sorumlu olan İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in ofisinin, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmayı reddettiği aktarıldı.

  • Trump'ın 13 Mayıs'ta başlayacak Orta Doğu turunda Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etmesi bekleniyor.

Haaretz ayrıca, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Whitkoff'un, pazartesi günü Washington'da, Gazze'deki esirlerin ailelerine "askeri baskının rehineleri tehlikeye attığını" söylediğini bildirdi.





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