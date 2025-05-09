İsrail medyasından çarpıcı iddia: Trump'tan Tel Aviv'e Gazze'de ateşkes baskısı

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu turuna çıkmasından önce İsrail'e, Gazze Şeridi'nde Hamas'la ateşkese varması yönünde baskı yaptığını öne sürdü. Haberde, Washington yönetiminin bölgedeki gerilimi düşürmeyi hedeflediği belirtildi.
Gazete ismini vermediği bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "Trump yönetimi, ABD Başkanı'nın bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde İsrail'in Hamas'la anlaşmaya varması için yoğun baskı uyguluyor." denildi.
- Trump'ın 13 Mayıs'ta başlayacak Orta Doğu turunda Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etmesi bekleniyor.
Haaretz ayrıca, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Whitkoff'un, pazartesi günü Washington'da, Gazze'deki esirlerin ailelerine "askeri baskının rehineleri tehlikeye attığını" söylediğini bildirdi.