Dünya İsrail muhalefeti Medya savaşını kaybettik
ORTADOĞU

İsrail muhalefeti: Medya savaşını kaybettik

İsrail’de hükümet kurma görevinin verildiği Yeş Atid partisinin lideri Yair Lapid, ateşkes kararının kendileri için “başarısızlık” olduğunu söyleyerek Netanyahu yönetimini eleştirdi. Lapid, "Bu hükümet kendisine verilen tüm sorumlulukları yerine getirmekte başarısız oldu. Mesajını medya aracılığıyla iletmekte acınası bir şekilde başarısız oldu. Bu başarısızlığı açıklayacak hiçbir kelime yok" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
İsrail muhalefeti: Medya savaşını kaybettik
İsrail Başbakanı Netanyahu (solda) ve Yair Lapid (sağda)

Ramazan ayından itibaren Filistinli sivillere yönelik saldırılarda bulunan ve 65’i çocuk 232 kişiyi şehit eden işgalci İsrail kuvvetleri geri adım attı ve ateşkes kararı aldı. Ateşkesin ardından İsrail muhalefeti, alınan kararın kendileri için “hezimet” olduğuna yönelik eleştirilerde bulunmayı sürdürüyor.

“BAŞARISIZLIĞI AÇIKLAYACAK KELİME YOK”

Middle East Monitor'un haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in hükümet kurma görevini verdiği Yeş Atid (Gelecek Var) partisi lideri Yair Lapid, “Bu hükümet (Netanyahu hükümeti) kendisine verilen tüm sorumlulukları yerine getirmekte başarısız oldu. Mesajını medya aracılığıyla iletmekte acınası bir şekilde başarısız oldu. Bu başarısızlığı açıklayacak hiçbir kelime yok” açıklamasında bulundu.

“HAMAS’A MEDYA SAVAŞINDA MAĞLUP OLDUK”

Facebook hesabından yaptığı açıklamada Lapid, Hamas'ın medya savaşında İsrail hükümetini mağlup ettiğini sözlerine ekledi.

Yair Lapid
Yair Lapid

Ateşkes kararının ardından İsrail karıştı: Siyasetçilerden Netanyahu'ya suçlama
DÜNYA
Ateşkes kararının ardından İsrail karıştı: Siyasetçilerden Netanyahu'ya suçlama

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının acı bilançosu
DÜNYA
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının acı bilançosu
Abone Ol Google News
700 bin işçiyi ilgilendiriyor

700 bin işçiyi ilgilendiriyor

Kamu işçilerinin gözü bu zam pazarlığında.
Ne yapacağımızı bilmiyoruz

'Ne yapacağımızı bilmiyoruz'

​İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinli evsiz kaldı.
Şaşmayan pusula: Akif Emre

Metrobüste 'saygısızlık yapıyorsun' kavgası.

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

​120 milyon doz aşı temini için yapılan anlaşmalar bilim insanlarını umutlandırdı.

CHP'li Özkan'dan 10 seçim kaybeden genel başkanı için iddialı açıklama.

​FETÖ'nün kamikazeleri kritik zamanda sahne alıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.