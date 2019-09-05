Irkçılık müfredata girdi

İsrail'de tartışmalara neden olan ulus devlet yasası müfredata girdi. İsrail'de yeni öğretim yılında öğrenciler "Yahudilerin üstünlüğünü" anlatan yasanın ayrıntılarını ders olarak görecek.

İsrail’deki Filistinli öğrencilerin velileri, eğitimciler ve psikologlar kabul edilen müfredatat karşı çıkıyor.

Amaç Arapları küçük düşürmek

İsrail'in Hayfa kentinde yaşayan aktivist ve avukat Cihad Ebu Rayya "Çocuklarımıza, Yahudilerin bu toprakların tek sahibi olduğunu ve Arapların burada eşit yaşam haklarına sahip olmadığını öğretiyorlar, Arapların sınavlardan geçmek için bu yasayı öğrenmeleri gerekiyor. Bunun ne kadar küçük düşürücü olduğunu düşünebiliyor musunuz? Burada amaç Arapları küçük düşürmek" ifadelerini kullanıyor.

Ülkede bu yıldan itibaren, tüm lise öğrencilerine vatandaşlık eğitimi adı altında ırkçı yasa ders olarak okutulacak. Ders ayrıca üniversite sınavında yer alacak başlıca ders konularından biri olacak.

Eğitimcilerden tepki

Eğitimciler ve veliler daha önceki yıllarda da okullarda Yahudi üstünlüğüne dair ırkçı dersler verildiğini ancak yasanın müfredata girmesiyle tüm öğrencilerin, bu dersleri öğrenmeye mecbur bırakılacağı ve bu bilgiler üzerinden sınava tabi tutulacağını belirtiyor.

İsrail'deki Arap Birliği Bölgesel Ebeveynler komitesi,Arap vatandaşlara yasaya karşı durma çağrısı yaparak "Bu yasa toplumda Arap kimliğinin silinmesine neden oluyor" açıklamasında bulundu.

Irkçılığı müfredata soktular

İsrail parlamento üyesi Yousef Jabareen, ulus devlet yasasını eğitim müfredatına sokmanın hükümetin beklenmedik sonuçlara götürebileceğini söylüyor. Devletin ırkçılığı müfredata soktuğunu söyleyen Jabareen "Normal koşullarda, vatandaşlık konusu insan hakları ve vatandaşlıkta eşitlik hakkı gibi demokratik değerleri öğretmek içindir. Ancak İsrail, öğrenciye bir Yahudi'nin diğer azınlıklara karşı ulusal üstünlüğü olduğunu öğretiyor. Arap öğrenciler, bu toprakların Yahudiler için olduğunu ve ikinci sınıf vatandaşlığı kabul etmeleri gerektiğini öğrenecekler.Dünyada öğrencilerine Yahudi üstünlüğü ve sömürgecilik dersi vererek ırkçılığı öğreten başka bir ülke yok” ifadelerini kullanıyor.

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Öğrenciye psikolojik sömürü

Psikolog Hazar Hijazi, “Öğrencilerimizi kendi kişisel alanlarını sınırlayan ve sınırlı olduklarını söyleyen bir yasa hakkında bilgi edinmeye zorlamak sorun çıkarıyor. Eğitim sistemi öğrenciye tam bir insan olmadığını herhangi bir Yahudi'den daha "aşağıda" olduğunu öğretiyor. Bu bir öğrencinin psikolojik sömürüsüdür ve öğrencilerin şiddete maruz kalmasından bir farkı yoktur" açıklamasında bulunuyor.

İsrail Eğitim Bakanı Haham Rafi Peretz daha önce yasanın müfradata giresiyle ilgili "2000 yıllık sürgünden sonra eve döndük ve İsrail Devletinde İsrail peygamberlerinin vizyonunu kurmaktan onur duyduk. ülkemizde özgür bir insan olma hakkına sahip olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yasa egemen bir halk olarak tarihsel hakkımızı göstermektedir ve eğitim sisteminde öğretilmelidir." şeklinde konuşmuştu.

İsrail'de geçen yıl kabul edilen Yahudi ulusal devlet yasasının en çok tepki çeken maddelerinden biri ise şu şekilde: "Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail bir Yahudi devletidir, İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi anavatanıdır, hukukta bir boşluk olduğunda Yahudi şeriatı referans alınacaktır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Tasarıda "İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi anavatanıdır" denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve hakları da görmezden gelinmiş oluyor.