İsrail ordusu Batı Şeria'daki protestoculara tüfek dipçikleriyle saldırarak tutukladı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Ofis Müdürü Halil Ebu Avad, İsrail makamlarının El Halil'in güneyinde yer alan Zahiriye beldesi yakınlarındaki bölgeye el koyarak Filistinlilerin erişimini engellediğini belirtti.

İsrail'in "kamu malı" ilan ettiği bölgede yasa dışı yerleşim birimi kurma amacı taşıdığını ifade eden Ebu Avad, "Burası bizim toprağımız ve burayı terk etmeyeceğiz." dedi.

Tüfek dipçikleriyle saldırdılar

Ebu Avad, İsrail'in bölgeye el koymasının Filistinliler tarafından protesto edildiğini ve gösterilerin İsrail askerleri tarafından şiddetle bastırıldığını aktardı. İsrail ordusunun göstericilere "tüfek dipçikleri ve sopalarla" saldırdığını kaydeden Ebu Avad, 3 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 952 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.







