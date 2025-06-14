İsrail ordusu duyurdu: Akşam saatlerinde yeniden başlayacak

İran'ın füze fırlatma rampalarının yerinin deşifre olmaması için saldırıyı gece saatlerinde başlatacağı iddia edildi.
İsrail ordusu, geniş çaplı saldırılarla hedef aldığı İran'ın karşı füze saldırılarını akşam saatlerinde devam ettirmesini beklediklerini açıkladı.
İsrail ordusunun açıklamasında, İran'dan füze saldırılarının akşam saatlerinde başlayacağı ve gece saatlerine doğru yoğunlaşmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, İran'ın füze fırlatma rampalarının yerinin deşifre olmaması için gece saatlerinde karşı saldırılarına devam edeceği değerlendirildi.
#İsrail
#İran
#Saldırı