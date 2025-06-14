Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail ordusu duyurdu: Akşam saatlerinde yeniden başlayacak

İsrail ordusu duyurdu: Akşam saatlerinde yeniden başlayacak

17:0814/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İran'ın füze fırlatma rampalarının yerinin deşifre olmaması için saldırıyı gece saatlerinde başlatacağı iddia edildi.
İran'ın füze fırlatma rampalarının yerinin deşifre olmaması için saldırıyı gece saatlerinde başlatacağı iddia edildi.

İsrail ordusu, geniş çaplı saldırılarla hedef aldığı İran'ın karşı füze saldırılarını akşam saatlerinde devam ettirmesini beklediklerini açıkladı.

İsrail ordusunun açıklamasında, İran'dan füze saldırılarının akşam saatlerinde başlayacağı ve gece saatlerine doğru yoğunlaşmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, İran'ın füze fırlatma rampalarının yerinin deşifre olmaması için gece saatlerinde karşı saldırılarına devam edeceği değerlendirildi.





#İsrail
#İran
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav takvimi açıklandı mı? KPSS 2025 BAŞVURU TAKVİMİ