Haydut durmuyor: Terör devleti İsrail, İran’a saldırdı

İsrail savaş uçakları, perşembeyi cumaya bağlayan gece, İran içinde çok sayıda noktaya hava bombardımanı gerçekleştirdi. İsrail ordusu, 200 savaş uçağıyla düzenlediğini ilan ettiği "Yükselen Aslan" adlı saldırılarda, 100 hedefi 300 bombayla vurduğunu bildirdi. Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakır ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami yaşamını yitirdi. İran’ın en önemli nükleer santralleri olan olan Natanz ve Fordo santralleri de vurulduğu ve işleyemez hale geldiği açıklandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, saldırılara hedef olan nükleer tesislerin radyasyon tehlikesi yaydığını bildirerek bunun bir felakete dönüşebileceği uyarısını yaptı.İran ise terör devleti İsrail'e yüzlerce füze ile cevap verdi. İsrail saldırılarının ABD ile İran arasında yapılan nükleer müzakerelerin çıkmaza girmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Saldırıların ABD ve Batılı ülkeler tarafından dolaylı olarak desteklendiği kaydedildi.

ÖNCE SAVUNMA SİSTEMLERİ İMHA EDİLDİ

Perşembe gece yarısından sonra saat 03.00 civarında başlayan saldırılar, uzun süren hazırlıkların sonunda geldi. Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan İsrailli güvenlik yetkilileri, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı’nın (Mossad) uzun süredir İran içinde bu saldırılara hazırlık yaptığını aktardı. İsrail, daha sonra F-35, F-15 ve F-16 tipi savaş uçaklarıyla İran’daki hava savunma sistemlerini, radarları ve füze rampalarını vurarak imha etti. Saldırının son aşamasında 200 savaş uçağıyla İran’da belirlenen noktalara hava bombardımanı düzenlendi. Saldırı sonucu İran hava sahasının tamamen savunmasız kaldığı belirtildi.

NÜKLEER AKIL HEDEF ALINDI

İsrail’in saldırılarında İran’ın nükleer programında önemli roller üstlenen bilim insanlarını da öldürmesi, İran’ın nükleer aklının yok olduğu yorumlarına da sebep oluyor. İsrail savaş uçaklarının düzenlediği nokta saldırılarda, nükleer programın üst düzey yetkililerinden Nükleer Mühendislik Profesörü Ahmed Rıza Zülfikar, Nükleer Bilimci ve Mühendis Feridun Abbasi Devai ve Nükleer Fizik Profesörü Muhammed Mehdi Tahranci de yaşamını yitirdi. İsrail 27 Kasım 2020’de de Tahran’da, İran’ın nükleer programının başındaki isim olan Muhsin Fahrizade’yi Mossad’ın düzenlediği bir suikastla katletmişti. Hamaney’in ölen askeri yetkililerin yerine atama yaparak bir şekilde askeri yapıyı korusa da yıllarını nükleer programa veren bilim insanlarının yerine yetişmiş elemanları getirmesinin kısa ve orta vadede mümkün olmadığı değerlendirmeleri yapılıyor.

NATANZ'I VURDU

İsrail saldırılarında İran’ın nükleer programı açısından büyük öneme sahip tesisler de hedef alındı. Bu tesisler arasında İran’ın en büyük uranyum zenginleştirme tesisi olarak öne çıkan başkent Tahran ile ülkenin en büyük ikinci kenti İsfahan arasında bulunan Natanz Nükleer Santrali yer alıyor. İsrail ordusu, birden fazla kez vurulan santralin devre dışı kaldığını öne sürerken İran yönetimi ise santralde büyük hasarlar oluştuğunu doğruladı. Vurulan nükleer santraller arasında ülkenin orta kesimindeki Handab kentinde bulunan nükleer araştırma merkezi, ülkenin batısındaki Arak alternatif Plotonyum üretim santrali, tam kapasite çalışan tek nükleer santral olan güneydeki Buşehr Santrali, Fordo'daki nükleer saha ve yine İsfahan’daki merkezkaç uranyum üretim tesisi yer alıyor.

TAHRAN'DA SİVİLLER ÖLDÜ

İsrail savaş uçaklarının en yoğun bombaladığı İran’ın başkenti Tahran’da, 78 sivilin öldüğü 330 sivilin yaralandığı bildirildi. İsrail uçaklarının kentte nükleer ve askeri tesislerin yanı sıra sivil yerleşim alanlarını da vurduğu ve ölenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğu aktarıldı. Saldırıların ardından halkın öfkesi büyüktü. Cuma namazı sonrası kalabalık protestolar düzenlenirken Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılınan cuma namazı sonrasında İnkılap Meydanı’na doğru yürüyüşe geçen grup, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı "İntikam yalnız intikam" sloganları atan İranlılar, yetkililerden saldırılara aynı sertlikte cevap verilmesini talep etti.

HAMEDAN VE TEBRİZ’DE BÜYÜK PATLAMALAR

İran’ın karşı saldırısının bertaraf edilmesinin ardından ikinci hava saldırılarını başlatan İsrail ordusuna ait savaş uçakları, İran’ın batısındaki Tebriz havalimanı yakınlarını hedef aldı. Bu saldırıda da üç kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. İşgal ordusuna ait savaş uçakları, İran’ın batısındaki Hamedan yakınlarında da bir radar üssünü bombalayarak imha etti. İran Devlet Televizyonu, ülkenin güneyindeki Şiraz ve Irak sınırındaki Huzistan’da da çeşitli noktaların vurulduğunu doğruladı. Tebriz ve Hamedan’daki saldırılardan sonra sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, iki noktada da çok büyük patlamaların meydana geldiği görüldü.

PEZEŞKİYAN: İSRAİL PİŞMAN OLACAK

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, saldırıların ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "İran'ın meşru ve güçlü yanıtı, İsrail'i yaptığı aptalca eylem için pişman edecek" dedi. İranlılara, liderliklerine güvenmeleri ve onların yanında durmaları çağrısı yapan Pezeşkiyan, "İran, İsrail'in saldırısında ölen her bir insanın kanının intikamını alacaktır. Böyle vahşi bir rejimle ancak güç diliyle konuşulur" ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, saldırılardan bir gün önce yaptığı açıklamada da nükleer programdan vazgeçmeyeceklerini ve tesisler vurulsa da yerlerine yenilerini yapacaklarını söylemişti.

DMO’NUN ÜST DÜZEY İSİMLERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıların hemen ardından İran’daki resmi makamlar, İsrail savaş uçaklarının bombardımanlarında İran Devrim Muhafızları Komutanı (DMO) Hüseyin Sellami, Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı en önemli karargah olan Hatemu’l Enbiya Karargahı Komutanı Gulam Ali Reşid’in yaşamını yitirdiğini bildirdi. Hamaney’in Baş Danışmanı Ali Şamehani’nin de öldüğü kaydedildi. Reuters’e bilgi veren İsrailli yetkililer, saldırılarda Hava Uzay Dairesi Kuvvetleri Başkanı Emir Ali Hacızade ile toplantı yapan DMO komutanlarının 20'sinin öldürüldüğünü ancak Tahran’ın bunu açıklamadığını öne sürdü. DMO yayın organı "Tabnak" ise saldırılarda Hava Savunma Sistemleri Komutanı Davud Şeyhiyan'ın da öldüğünü duyurdu. İran Dini Rehberi Ali Hamaney ise saldırıların hemen ardından Genelkurmay Başkanlığı’na Abdurrahim Musevi’yi, DMO Komutanlığı’na Muhammed Pakpour’u ve Hatemu’l Enbiya Karargahı Komutanlığı’na Ali Şamedani’yi atadı.

İsrail genelinde OHAL ilan edildi

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı hava saldırılarının ardından terör devletinde OHAL ilan edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, halka sesleniş konuşmasında İran'ın üst düzey komutanlarını, nükleer tesislerini ve bilim adamlarını vurduklarını söyleyerek "Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz, bedava savaş yoktur" ifadelerini kullandı. Netanyahu, İsraillilerin sığınaklarda şimdiye kadar alıştıklarından daha uzun süre kalmaları ve gıda stoku yapmaları gerekebileceğini belirtti. Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a karşı "başarılı bir açılış saldırısı" yaptıklarını iddia etti. Öte yandan, Sosyal medyadaki görüntülerde de İsrailli vatandaşların panik halinde alışveriş yaptığı görüldü. Vatandaşların, marketlere akın ettiği ve rafların boş olduğu görüldü.







