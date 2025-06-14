İsrail terörü piyasaları da vurdu

Yatırımcıların yönünü yeniden güvenli limanlara çevirmesi altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Ons altın 3 bin 446 dolarla 22 Nisan'dan beri en yüksek seviyeyi test etti. Gram altın 4 bin 373 liraya çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Çeyrek altın ise 7 bin 149 liraya kadar yükseldi.