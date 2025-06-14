İsrail terörü piyasaları da vurdu

İsrail terörü dünya piyasalarını da altüst etti. Borsalar çakılırken Borsa İstanbul da dün günü %2,19 düşüşle 9 bin 311 puandan tamamladı. Petrolde yükseliş %12’lere vardı. Altının gramı 4 bin 373 lira ile yeni rekor kırdı.
Küresel piyasalarda ABD-Çin ticaret müzakereleriyle oluşan iyimser hava, terör devleti İsrail'in İran'ı vurmasıyla dağıldı. Korku endeksi olarak adlandırılan VIX, 23 Mayıs'tan beri en yüksek seviyesi olan 21,85'e tırmandı. Yurt dışındaki hisse senetlerinde sert dalgalanmalar yaşandı. Artan belirsizlikten Borsa İstanbul da nasibi aldı. BIST 100 endeksi dün güne yüzde 3,71 değer kaybıyla 9 bin 166 puandan başladı. Özellikle ulaştırma ve iletişim sektöründe görülen satış baskının etkisiyle BIST 100 endeksi kapanışı yüzde 2,19 düşerek 9 bin 311 puandan yaptı. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim Borsa İstanbul'da 10 günlük kazancın silinmesine yol açtı.
BRENT PETROL YÜZDE 12 ARTTI
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da gümrük tarifelerini duyurmasının ardından 2,5 aydır 65 doların altında seyreden petrol fiyatları da İsrail'in İran'a hava saldırısı düzenlemesi sonrasında yükselişe geçti. ABD ham petrolü yüzde 11'den fazla artarak varil başına 76 dolara yaklaştı. Brent petrol ise yüzde 12 primlenerek varil başına 78 dolara ulaştı. İran'ın, küresel petrol arzının yüzde 3-4’ünü sağlayan bir OPEC üyesi konumunda olması fiyatlar üzerinde belirleyici rol oynuyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, BAE ve Irak gibi önemli enerji aktörlerinin de çatışma bölgesinde yer alması riskleri katladı.
LNG TEDARİKİNDE AKSAMA ENDİŞESİ
Tel Aviv-Tahran hattında yükselen tansiyon, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretini de tehlikeye attı. Tedarik zincirinde gecikmeler olabileceği endişesi büyürken, LNG'ye bağımlı hale gelen Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 4 ile son 5 haftanın en büyük günlük artışını kaydetti. Avrupa'nın referans doğal gaz piyasası olarak kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de, temmuz teslimatlı kontratların fiyatları 37,7 avroyu buldu.
ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI
- Yatırımcıların yönünü yeniden güvenli limanlara çevirmesi altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Ons altın 3 bin 446 dolarla 22 Nisan'dan beri en yüksek seviyeyi test etti. Gram altın 4 bin 373 liraya çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Çeyrek altın ise 7 bin 149 liraya kadar yükseldi.