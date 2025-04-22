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İsrail ordusu Gazze'ye saldırıların tekrar başlaması nedeniyle 2,7 milyar dolarlık ek bütçe istedi

İsrail ordusu Gazze'ye saldırıların tekrar başlaması nedeniyle 2,7 milyar dolarlık ek bütçe istedi

17:0222/04/2025, Salı
AA
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İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırıların 18 Mart'ta tekrar başlamasının ardından 10 milyar şekel (yaklaşık 2,7 milyar dolar) ek bütçe talebinde bulundu. Soykırımına ABD'den askeri mühimmat desteği alarak devam etmesine rağmen İsrail ordusu verdiği ağır zayiatlarla bütçe açığıyla başa çıkamıyor.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatması ve kara işgalini genişletmesi büyük bir maliyete neden oldu. İsrail ordusunun, 120 milyar şekel (yaklaşık 32,3 milyar dolar) olan savunma bütçesine ek olarak 10 milyar şekel (yaklaşık 2,7 milyar dolar) ek bütçe talebinde bulunduğu kaydedildi.

Maliye Bakanlığının bu büyüklükte bir artışa kesinlikle karşı çıktığı, bir bakanlık yetkilisinin "söz konusu ek bütçenin tahsis edilmesinin mümkün olmadığını" söylediği aktarıldı.

Soykırım bütçe açığı oluşturdu

Haberde, İsrail'de geçen yıl bütçenin üç kere ihlal edildiğine işaret edilerek, benzer bir durumun ortaya çıkabileceği ya da vergilerin artırılabileceği, fakat hükümetin 2026'daki seçimler öncesinde vergi artışlarına gitmek istemeyeceği belirtildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ile banka ve yatırım kuruluşlarının 2025'te İsrail'in bütçe açığının yüzde 5'i aşacağı yönündeki tahminleri paylaşıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlatmıştı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren Gazze'de çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1864 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 890 kişi yaralandı.



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