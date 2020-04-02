İsrail Sağlık Bakanı ve eşi koronavirüse yakalandı! Koronavirüs İşgalci İsrail'in siyasetine de bulaştı: Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ve eşi koronavirüse yakalandı İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşine yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bakanın görevini evinden yönetmeye devam edeceği bildirildi. İsrail'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 26'ya yükselmişti

Haber Merkezi 02 Nisan 2020, 02:24 Son Güncelleme: 02 Nisan 2020, 02:51 Yeni Şafak