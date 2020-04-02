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KORONAVİRÜS

İsrail Sağlık Bakanı ve eşi koronavirüse yakalandı!

Koronavirüs İşgalci İsrail'in siyasetine de bulaştı: Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ve eşi koronavirüse yakalandı

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşine yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bakanın görevini evinden yönetmeye devam edeceği bildirildi. İsrail'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 26'ya yükselmişti

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman
İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 71 yaşındaki Sağlık Bakanı Litzman ile eşine Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bakan Litzman ile eşinin testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Evden çalışacak

  • Bakanın görevini evinden yürütmeye devam edeceği vurgulandı.

Netanyahu bilgilendirildi, toplam ölü 26

Öte yandan İsrail'deki koalisyon hükumetinin ortağı olan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi Birleşik Tevrat Partisi (Yahudot HaTora) Başkanı Litzman'ın sağlık durumundan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da haberdar edildiği bilgisine yer verildi.

  • Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'de vaka sayısı 6 bin 92'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselmişti.

İşgalci İsrail'i de koronavirüs vurdu: Ölü sayısı 26'ya yükseldi
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