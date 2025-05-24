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İsrail saldırısında Filistinli kadın doktorun ailesi yok oldu: 9 çocuğu hayatını kaybetti

İsrail saldırısında Filistinli kadın doktorun ailesi yok oldu: 9 çocuğu hayatını kaybetti

16:3824/05/2025, Cumartesi
AA
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Nasır Hastanesi'nde doktorluk yapan Ela en-Neccar'ın hastaneye gitmek için evden çıkması sonrasında evi hedef alındı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Neccar'ın eşi Hamdi en-Neccar ve 1 çocuğunun Nasır Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyor.
Nasır Hastanesi'nde doktorluk yapan Ela en-Neccar'ın hastaneye gitmek için evden çıkması sonrasında evi hedef alındı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Neccar'ın eşi Hamdi en-Neccar ve 1 çocuğunun Nasır Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde çalışan Filistinli kadın doktor, İsrail saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybetti. Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş: "İsrail ordusunun şiddetli saldırısında doktor Ela en-Neccar'ın en büyüğü 12 yaşında olan 10 çocuğundan 9'u yaşamını yitirdi. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Neccar'ın eşi Hamdi en-Neccar ve 1 çocuğu da yoğun bakımda tedavi görüyor" açıklamasında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'nde doktorluk yapan Ela en-Neccar'ın hastaneye gitmek için evden çıkması sonrasında evinin hedef alındığını belirtti.

İsrail ordusunun şiddetli saldırısında Filistinli kadın doktor Neccar'ın en büyüğü 12 yaşında olan 10 çocuğundan 9'unun hayatını kaybettiğini ifade eden Burş, saldırıdan yaralı olarak kurtulan Neccar'ın eşi Hamdi en-Neccar ve 1 çocuğunun yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.


"Acıyı tarif etmek için kelimeler yetersiz kalır"

Saldırının Gazze'deki sağlık personelinin katlandığı gerçekliğin bir örneği olduğuna dikkati çeken Burş, "Acıyı tarif etmek için kelimeler yetersiz kalır. Gazze'de hedef alınanlar yalnızca sağlık çalışanları değil; İsrail'in saldırıları daha da ileri giderek tüm aileleri yok ediyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada da hastane doktorlarından Yusur Ebu er-Riş'in sözlerine yer verildi.

Doktor Riş, acılı Neccar'ın sabırlı bir şekilde ameliyathaneye alınan oğlunun kapısında beklediğini ifade etti.

Riş, 9 çocuğunu kaybeden anne Neccar'dan bahsederken, şunları kaydetti:

"Gazze'deki zorlu koşullarda, acının detaylarını tarif etmenin bile yeni bir acıya dönüştüğü bu yerde, kendi çocuklarını geride bırakıp görevini yapmak ve kendini hasta çocuklara adamak için hastaneye gelen bir doktor…"


#Gazze Şeridi
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