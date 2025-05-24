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New York'ta düzenlenen Filistin'e destek gösterisine yeni mezunlardan anlamlı destek

New York'ta düzenlenen Filistin'e destek gösterisine yeni mezunlardan anlamlı destek

10:4224/05/2025, Cumartesi
AA
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ABD'nin New York kentinde düzenlenen Brooklyn Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Barclays Center önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen Brooklyn Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Barclays Center önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

ABD'nin New York kentinin Brooklyn ilçesinde, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım protesto edilirken, New York Şehir Üniversitesinin (CUNY) mezuniyet töreninden çıkan bazı öğrenciler de Filistin'e destek gösterisine katıldı. Mezuniyet töreninden çıkan bazı öğrencilerin keplerini Filistin bayrağıyla süslediği görülürken, bir grup yeni mezun öğrenci de Filistin bayrağı açarak göstericilere destek verdi.


Barclays Center önünde toplanan Filistin destekçileri, İsrail aleyhine slogan atarken "Özgür Filistin" sesleri yükseldi. İsrail bayrağı taşıyan karşıt bir protestocu, Filistin destekçisi grubun arasına girerek gösteriyi provoke etmeye çalıştı.

Öte yandan yürüyüş yapmak isteyen göstericiler ile izin vermeyen polis arasında çıkan arbede sonucu Filistin destekçisi bir gösterici gözaltına alındı.


"Halkım bombalanırken ve açlıktan ölürken mezuniyetimi nasıl kutlayabilirim?"

Mezuniyet cübbesiyle protestoya katılan Yasin isimli Filistinli öğrenci, CUNY'ye bağlı Brooklyn College'ta eğitim aldığını ve bugün Barclays Center'daki mezuniyet törenine katıldığını belirtti.

Yasin, Gazze'de yaklaşık iki yıldır soykırım yaşandığını ve Filistin halkına onlarca yıldır "ırkçı bir vahşet uygulandığını" söyledi.

Gazze'de artık mezun verecek okul kalmadığını vurgulayan Yasin, "Halkım bombalanırken ve açlıktan ölürken mezuniyetimi nasıl kutlayabilirim?" dedi.

Brooklyn College'ta "Filistin için Adalet" isimli öğrenci derneğinin başkanı olduğunu aktaran Yasin, bugünkü törende diploma alırken Filistin bayrağını açmalarına izin vermeyen CUNY yönetimini ve Barclays Center yetkililerinin Gazze'deki soykırımın "suç ortağı" olduğunu dile getirdi.

"Yahudi dininin tüm bu suçları meşrulaştırmak için kötüye kullanılmasından utanıyoruz"

Filistin'e destek gösterisine katılan "Neturei Karta" isimli uluslararası Yahudi örgütünün liderlerinden Rabbi Dovid Feldman, İsrail'in, Filistin'e karşı işlediği suçları Yahudilik inancıyla birleştirmeye çalışmasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

"Yahudi dininin tüm bu suçları meşrulaştırmak için kötüye kullanılmasından utanıyoruz." diyen Feldman, Filistin'e destek vermenin antisemitizm olarak adlandırmasının "yanıltıcı ve tehlikeli" olduğunu belirtti.

Siyonizm karşıtı örgütün liderlerinden Feldman, "Bu suçlar Yahudi kökenli bazı insanlar tarafından işleniyorsa bu, Yahudiler olarak bizim için utanç vericidir ancak bu, (söz konusu suçları) eleştireni hiçbir şekilde antisemitik yapmaz." diye konuştu.

İsrail'in Washington Büyükelçiliğinden iki görevlinin uğradığı silahlı saldırıyı değerlendiren Feldman, "Filistin'in ezilen halkı ve dürüst Yahudi halkı için, ister Brooklyn'de ister başka bir yerde güvenlik ve emniyet görmek istiyorsak, olup biten her şeyi yeniden gözden geçirmeliyiz." dedi.

Feldman, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu bitmeyen kan dökme döngüsünü körükleyen şey İsrail'in devam eden suçlarıdır. Herkes daha iyi bir gelecek görmek istiyor. Tüm bunlara sebep olan şeyi temelinden engellememiz gerekiyor. Ben (bir Yahudi olarak) Filistinli Araplardan veya Müslümanlardan hiçbir zaman korkmadım. Bugün de korkmuyorum."


#Barclays Center - Brooklyn
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