New York'ta düzenlenen Filistin'e destek gösterisine yeni mezunlardan anlamlı destek

"Ne yazık ki bu bitmeyen kan dökme döngüsünü körükleyen şey İsrail'in devam eden suçlarıdır. Herkes daha iyi bir gelecek görmek istiyor. Tüm bunlara sebep olan şeyi temelinden engellememiz gerekiyor. Ben (bir Yahudi olarak) Filistinli Araplardan veya Müslümanlardan hiçbir zaman korkmadım. Bugün de korkmuyorum."