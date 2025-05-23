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Filistin'e desteği nedeniyle Harvard'ı hedefine alan Trump'a yargı freni

Filistin'e desteği nedeniyle Harvard'ı hedefine alan Trump'a yargı freni

20:3523/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
AA
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Harvard Üniversitesi, "ilgili yasalara uymadığı" gerekçesiyle bu üniversiteye uluslararası öğrenci kabul programını durduran Başkan Trump yönetimine dava açmıştı.
Harvard Üniversitesi, "ilgili yasalara uymadığı" gerekçesiyle bu üniversiteye uluslararası öğrenci kabul programını durduran Başkan Trump yönetimine dava açmıştı.

Federal yargı, Donald Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi'ne yönelik öğrenci yasağını geçici olarak durdurdu. Filistin'e destek veren kampüs eylemleri sonrası, Harvard'ın uluslararası öğrenci kabulünü engelleyen karar, yargıdan döndü. Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, 'daha fazla bilgi ve belgeye ihtiyaç var' diyerek uygulamayı askıya aldı. Trump yönetimi, üniversiteyi cezalandırmak için 2,2 milyar dolarlık federal fonu da dondurmuştu. Harvard, bu adımı anayasa ihlali olarak nitelendirerek dava açmıştı. Yargının kararı, akademik özgürlüğe yönelik siyasi müdahaleye karşı önemli bir duruş olarak yorumlandı.

ABD'de federal yargıç, Donald Trump yönetiminin, Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrencileri kabulünü engelleme kararını durdurdu.

Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, ABD İç Güvenlik Bakanlığının Harvard'a dün ilettiği kararı geçici olarak durdurdu.

Karar, üniversitenin Trump aleyhinde açtığı davanın ardından geldi

Yargıç Burroughs, Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrencileri kabulünün engellenmesi kararını, "süreçle ilgili daha fazla bilgi ve belgeler temin edilene kadar" durdurdu.

Söz konusu karar, Harvard Üniversitesinin Trump yönetimine karşı dava açmasının hemen ardından geldi.

ABD'de Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan Harvard Üniversitesi, "ilgili yasalara uymadığı" gerekçesiyle bu üniversiteye uluslararası öğrenci kabul programını durduran Başkan Trump yönetimine dava açmıştı.

Harvard Üniversitesi tarafından Boston'daki federal mahkemede açılan davanın dilekçesinde, ABD yönetiminin üniversiteye uluslararası öğrenci kabulünü durdurmasının "anayasayı ihlal ettiği" belirtilmişti.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.



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