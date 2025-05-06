Harvard Rektörü Garber: Trump'ın talepleri akademik bağımsızlığı tehdit ediyor

Harvard Rektörü Garber, Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, üniversitelerde ideolojik çeşitliliğin artırılmasını hedefleyen girişimlere karşı olmadığını ancak bu hedeflere ulaşmak için federal hükümetin önerdiği yöntemlerin ciddi sorunlar barındırdığını vurguladı.

Trump yönetiminin, okul idaresine yönelttiği taleplerden bazılarının çözülmesi gereken "gerçek" sorunları ele aldığını kabul eden Garber, yönetimin bu sorunları ele alma biçiminin ise sakıncalı olduğunu aktardı.

Garber, federal hükümetin, üniversitenin tüm öğrenci kabul kayıtlarını ayrıntılı biçimde inceleme ve fakülteye kimin alınacağı konusunda söz sahibi olma gibi taleplerinin akademik bağımsızlığı tehdit ettiğini belirtti.





Bilimsel çalışmalar risk altında

Federal fonların büyük kısmının bilimsel araştırmaları desteklemek için kullanıldığına işaret eden Garber, fonlarda yaşanan kesintinin, ulusal çıkarlara hizmet eden ve büyük önem taşıyan araştırmaların sonlanmasına neden olduğunu kaydetti.

Garber, yönetimin, üniversitenin vergi muafiyetini kaldırma yönündeki girişimlerinin hukuka aykırı olduğunu savunarak "Vergi muafiyeti statüsü, eğitim ve araştırma misyonunu yerine getirebilmesi için eğitim kurumlarına tanınmış bir haktır. Bunun kaldırılması, üniversitenin temel işlevlerini ciddi şekilde sekteye uğratır." ifadelerini kullandı.





Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu bağlamda yönetim, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti. Üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere, Trump yönetimine dava açmıştı.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harvard'ın vergi muafiyetini kaldıracağız. Hak ettikleri bu!" ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınına konuşan uzmanlar, Trump'ın yasalar gereği vergi muafiyeti statüsüne sahip kuruluşların bu haktan mahrum bırakılmasını talep edemeyeceğini vurgulamıştı.





Kongrenin 1998'de çıkardığı yasa çerçevesinde Başkan'ın doğrudan ya da dolaylı olarak ABD Gelir İdaresinden (IRS) vergi mükelleflerini araştırması, denetlemesi veya bu kuruluşların vergi muafiyeti statüsünü kaldırmasını talep etmesi yasak.











