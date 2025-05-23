Harvard Üniversitesi Trump yönetimine dava açtı

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan şikayette, Harvard'ın İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı'ndan (SEVP) çıkarılması kararının yasalara aykırı olduğu ileri sürüldü.

Şikayette, “Bu, hükümetin Harvard'ın yönetimi, müfredatı ve öğretim üyeleri ile öğrencilerinin 'ideolojisi' üzerinde kontrol talebine karşı çıkma hakkını kullanmasına açık bir misilleme olarak gerçekleştirdiği son eylemdir” ifadesine de yer verildi.