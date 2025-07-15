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İsrail Şara'yı öldürmek istiyor: Siyonist Bakan'dan 'suikast' çağrısı

İsrail Şara'yı öldürmek istiyor: Siyonist Bakan'dan 'suikast' çağrısı

19:0315/07/2025, Salı
AA
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İsrailli Bakan Chikli, Şara'nın 'halifelik' peşinde olduğunu söyleyip 'ortadan kaldırılmasını' istedi.
İsrailli Bakan Chikli, Şara'nın 'halifelik' peşinde olduğunu söyleyip 'ortadan kaldırılmasını' istedi.

Terör devleti İsrail'in Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Suriye'nin Süveyda şehrinde yaşanan olayların ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya suikast çağrısı yaptı. "Hamas'a benziyorsa, Hamas gibi konuşuyorsa ve Hamas gibi davranıyorsa, o Hamas'tır." diyen Chikli, "Hemen ortadan kaldırılması gerekiyor." dedi.

Chikli, X hesabından yaptığı açıklamada,
"Hamas'a benziyorsa, Hamas gibi konuşuyorsa ve Hamas gibi davranıyorsa, o Hamas'tır."
ifadelerini kullanarak Suriye yönetimi ile Hamas'ı özdeşleştirdi.

"Hemen ortadan kaldırılması gerekiyor"

Suriye yönetimini "halifelik" olarak tanımlayan Chikli,
"Ahmed Şara'nın meşru bir lider olduğunu düşünen herkes çok yanılıyor. Hemen ortadan kaldırılması gerekiyor."
çağrısında bulunarak Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya suikast çağrısı yaptı.

Süveyda'da neler oluyor?

Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda asker ve askeri takviye sevk etmişti.

Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker rehin alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savunmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, bugün yaptığı açıklamada Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.





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